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Шищенко: Счет должен быть 10:1 или 12:1. Будем стремиться победить Шахтер
Тренер Полесья доволен игрой, но потерю очков назвал трагедией
uafc.org.ua
Житомирский клуб в столице на последних минутах потерял победу над "Металлистом 1925" (3:3). У Сергея Шищенко неоднозначные впечатления после матча.
"Я очень благодарен за ту игру, которую мы показали сегодня. Это был тот футбол, который я хочу видеть: агрессивный, хороший переход от обороны к атаке и так же из атаки в оборону.
Последние минуты матча – это маленькая трагедия, с которой мы справимся и будем готовиться на последний матч сезона с "Шахтером". Мы планировали замену. Счет, на самом деле должен быть 10:1, или 12:1. Если бы мы забили все эти мячи, я думаю, это была бы закономерная победа и счет".
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"То, что все решается в конце чемпионата – это прекрасно, это повышает уровень чемпионата. В целом, в этом году интересно посмотреть, как ситуация будет развиваться в верхней части турнирной таблицы, но так же и в нижней части. Очень интересный чемпионат для игроков и команд.
В последнем туре нужно будет только выигрывать, ребята отдохнут от этой игры и мы продолжим подготовку к последнему матчу сезона. Пока будут шансы, мы будем бороться за еврокубки. Мы будем стремиться победить "Шахтер", – сказал Шищенко.
"Волки" набрали 47 очков и замыкают топ-6. "Рух" и "Днепр-1" опережают команду на 2 балла.
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