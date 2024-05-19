Шищенко: Счет должен быть 10:1 или 12:1. Будем стремиться победить Шахтер

Житомирский клуб в столице на последних минутах потерял победу над "Металлистом 1925" (3:3). У Сергея Шищенко неоднозначные впечатления после матча.

"Я очень благодарен за ту игру, которую мы показали сегодня. Это был тот футбол, который я хочу видеть: агрессивный, хороший переход от обороны к атаке и так же из атаки в оборону.

Последние минуты матча – это маленькая трагедия, с которой мы справимся и будем готовиться на последний матч сезона с "Шахтером". Мы планировали замену. Счет, на самом деле должен быть 10:1, или 12:1. Если бы мы забили все эти мячи, я думаю, это была бы закономерная победа и счет".