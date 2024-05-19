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Пономарев: Рух не будет специально настраиваться на Динамо

Премьер-лига

Тренер львовской команды – об игре последнего тура

Пономарев: Рух не будет специально настраиваться на Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Сегодня "желто-черные" оказались сильнее "Черноморца" (2:0). Виталий Пономарев подчеркнул, что любой финал сезона будет приемлемым.

“Мы удовлетворены победой и положительным результатом. Для нас в этом чемпионате каждый матч был непростым. Так и на этот раз команда ощущала определенное давление, обращая внимание на ситуацию в турнирной таблице.

Три матча подряд «Рух» проваливал первый тайм. Это больше вопрос психологии, ведь в коллективе собраны молодые ребята, которые не могут демонстрировать стабильную игру в течение всего сезона.

С «Динамо» следует выйти и сыграть так, как мы играли в течение всего чемпионата. "Рух" не будет специально настраиваться на эту игру, ведь ребята знают, какой футбол должны продемонстрировать".

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"Хочется быть повыше в турнирной таблице. Если "Рух" сможет попасть в еврокубки, то мы будем только рады. Если проанализировать наш состав, то играли пятеро игроков, которые только в этом сезоне дебютировали в УПЛ и показывают хорошую игру.

Ребята сами видят турнирную таблицу и понимают, что могут попасть в еврокубки. Они ставят перед собой самые высокие цели и хотят их достичь. Это новые для них ощущения, и им еще нужно привыкнуть к этим вызовам», – рассказал наставник.

"Рух" и "Днепр-1" делят четвертую строчку (49 очков).

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Офіційний сайт ФК "Рух"
Опубликовал: Александр Симченко
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