Пономарев: Рух не будет специально настраиваться на Динамо

Сегодня "желто-черные" оказались сильнее "Черноморца" (2:0). Виталий Пономарев подчеркнул, что любой финал сезона будет приемлемым.

“Мы удовлетворены победой и положительным результатом. Для нас в этом чемпионате каждый матч был непростым. Так и на этот раз команда ощущала определенное давление, обращая внимание на ситуацию в турнирной таблице.

Три матча подряд «Рух» проваливал первый тайм. Это больше вопрос психологии, ведь в коллективе собраны молодые ребята, которые не могут демонстрировать стабильную игру в течение всего сезона.

С «Динамо» следует выйти и сыграть так, как мы играли в течение всего чемпионата. "Рух" не будет специально настраиваться на эту игру, ведь ребята знают, какой футбол должны продемонстрировать".