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Григорчук: Надеемся, что у Черноморца есть большое счастливое будущее. Дай Бог, чтобы это было со мной
Тренер одесситов рассказал о причинах поражения и своей дальнейшей работе
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
"Моряки", несмотря на старания, проиграли "Руху" во Львове (0:2). Роман Григорчук подчеркнул проблему с завершением атак.
“Когда команда проигрывает, то даже о чем-то положительном не хочется говорить. Мы разочарованы из-за того, что проиграли. В нашей игре было достаточно много позитива, потому что отрезками играли в очень серьезный футбол. Об этом было бы более комфортно говорить, если бы это было подкреплено положительным результатом. Я думаю, что его можно было достичь при условии доигрывать атаки, которые у нас были, играть острее, правильнее.
Не доработали в том моменте, когда нам забили гол во время стандартного положения. Мы об этом знали и немало говорили. Тем не менее, взяли и пропустили. Конечно, у меня был повод высказаться в негативном тоне, потому что это недопустимые вещи, когда мы знаем и допускаем ошибки, это нас характеризует не с лучшей стороны".
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"В первом тайме были серьезные атакующие действия, но у них не было завершения. Все это должно заканчиваться хотя бы острыми моментами. У нас был ряд атак с прекрасным контролем мяча.
[О своём будущем в клубе] Мы надеемся, что у "Черноморца" есть большое счастливое будущее с большим количеством достижений. Дай Бог, чтобы это было со мной", – резюмировал наставник.
"Черно-синие" занимают десятое место (32 очка).
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