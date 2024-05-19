Григорчук: Надеемся, что у Черноморца есть большое счастливое будущее. Дай Бог, чтобы это было со мной

"Моряки", несмотря на старания, проиграли "Руху" во Львове (0:2). Роман Григорчук подчеркнул проблему с завершением атак.

“Когда команда проигрывает, то даже о чем-то положительном не хочется говорить. Мы разочарованы из-за того, что проиграли. В нашей игре было достаточно много позитива, потому что отрезками играли в очень серьезный футбол. Об этом было бы более комфортно говорить, если бы это было подкреплено положительным результатом. Я думаю, что его можно было достичь при условии доигрывать атаки, которые у нас были, играть острее, правильнее.

Не доработали в том моменте, когда нам забили гол во время стандартного положения. Мы об этом знали и немало говорили. Тем не менее, взяли и пропустили. Конечно, у меня был повод высказаться в негативном тоне, потому что это недопустимые вещи, когда мы знаем и допускаем ошибки, это нас характеризует не с лучшей стороны".