Ровенская команда потеряла шансы на 12-е место. Верес – Александрия 2:2. Обзор матча и видео голов

На "Авангарде" соперники расписали боевую ничью на глазах 2 800 болельщиков. Гости больше владели мячом (60%) и чаще пробивали по воротам (10-7).

Подопечные Шандрука остаются на 14-й позиции (25 очков), но есть риск прямого вылета. "Горожане" благодаря поражению "Оболони" наконец-то сохранили прописку в элите.

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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Верес" - "Александрия"

Ровно. Авангард

Верес – Александрия 2:2

Голы: Дахновский, 19, Морозко, 23 – Михайленко М., 12 (п), 79 (п)