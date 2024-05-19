Премьер-лига
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Ровенская команда потеряла шансы на 12-е место. Верес – Александрия 2:2. Обзор матча и видео голов
Народный клуб дважды пропустил с пенальти
Фото: ФК Олександрія
На "Авангарде" соперники расписали боевую ничью на глазах 2 800 болельщиков. Гости больше владели мячом (60%) и чаще пробивали по воротам (10-7).
Подопечные Шандрука остаются на 14-й позиции (25 очков), но есть риск прямого вылета. "Горожане" благодаря поражению "Оболони" наконец-то сохранили прописку в элите.
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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Верес" - "Александрия"
Ровно. Авангард
Голы: Дахновский, 19, Морозко, 23 – Михайленко М., 12 (п), 79 (п)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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