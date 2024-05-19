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Шандрук: Второй пенальти следует внимательно посмотреть. Наша судьба до сих пор в наших руках и головах

Премьер-лига

Тренер подвел итоги результативной встречи

Шандрук: Второй пенальти следует внимательно посмотреть. Наша судьба до сих пор в наших руках и головах

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" дома не удержал преимущество "Александрии" (2:2). Олег Шандрук подчеркнул, что вынужденные замены повлияли на ход событий.

“Нам сегодня не хватило надежности в обороне и хладнокровии. Особенно в эпизоде со вторым пропущенным мячом. Вели в счете, подсознательно начали играть на удержание. Да, соперник контролировал мяч, но без остроты у наших ворот. Мы сами создали этот второй гол, не позволивший победить сегодня".

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"Наша судьба до сих пор в наших руках и головах. Конечно, лучше было победить сегодня. Но как мы видим из результатов параллельных матчей – и победа не гарантировала бы нам место даже в зоне переходных матчей. Мы разочарованы, болельщики разочарованы. Всё зависит от нас.

Относительно повреждения Вадима Ющишина. Он получил сильнейший удар. У Дмитрия Клеца – вероятнее всего проблема со связкой коленного сустава. До перерыва сделали две вынужденные замены. Замены не сработали. Хотели насытить нашу оборону. Досадная ошибка привела к пенальти. Хотя и этот пенальти стоило бы внимательно пересмотреть”, – подытожил наставник.

У "Вереса" 25 очков и 14-е место. В случае поражения в следующем туре команда вылетает.

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Источник:
Сайт ФК "Верес"
Опубликовал: Александр Симченко
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