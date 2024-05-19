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Ротань: Наша команда играет в самый зрелищный футбол в чемпионате. Этот сезон – время перестройки
Тренер горожан – о непростом поединке в Ровно
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Команда из Кировоградской области могла как проиграть, так и выиграть на "Авангарде" (2:2). Руслан Ротань считает, что подопечные быстро сбавили обороты после забитого гола.
"Александрия" – это команда, играющая в самый зрелищный футбол в этом чемпионате. Это факт. Мы много забиваем и много пропускаем. Это нравится болельщикам. Но это проблема для тренерского штаба.
Начало матча было за нами. Мы понимали, что для "Вереса" этот матч, как последний. Поэтому важно было не проиграть сопернику в настрое. После быстрого забитого гола ребята решили, что матч уже завершился. И это снова создало нам проблемы. Так нельзя и мы будем снова говорить об этом с командой. Мы должны стремиться забивать еще и закрывать игру".
"На поле до перерыва в составе нашей команды не нашлось лидера. Он появился после перерыва. В раздевалке мы серьезно побеседовали и собрались. Второй тайм мне понравился. Трудности с реализацией. Но мастерство и класс – это то, что нужно нарабатывать на тренировках. Мы смогли отыграться и хотели победить. Это позитив.
Этот сезон для нас – это время перестройки. Год обновления. На старте чемпионата команду покинули 14 футболистов. Мы работаем. Ребята стремятся развиваться. Но чтобы поставить игру нужно время. Прогресс есть. Мы не добрали десять очков в течение сезона по разным причинам. Мы на верном пути. А результаты этой работы покажет следующий сезон”, – рассказал Ротань.
"Александрия" набирает 31 пункт и официально сохраняет прописку в элите.
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