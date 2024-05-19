Ротань: Наша команда играет в самый зрелищный футбол в чемпионате. Этот сезон – время перестройки

Команда из Кировоградской области могла как проиграть, так и выиграть на "Авангарде" (2:2). Руслан Ротань считает, что подопечные быстро сбавили обороты после забитого гола.

"Александрия" – это команда, играющая в самый зрелищный футбол в этом чемпионате. Это факт. Мы много забиваем и много пропускаем. Это нравится болельщикам. Но это проблема для тренерского штаба.

Начало матча было за нами. Мы понимали, что для "Вереса" этот матч, как последний. Поэтому важно было не проиграть сопернику в настрое. После быстрого забитого гола ребята решили, что матч уже завершился. И это снова создало нам проблемы. Так нельзя и мы будем снова говорить об этом с командой. Мы должны стремиться забивать еще и закрывать игру".