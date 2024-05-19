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Максимов: 70% игроков Днепра-1 уже договорились с другими командами

Премьер-лига
Обновлено

Полная неопределенность у одного из лидеров УПЛ

Максимов: 70% игроков Днепра-1 уже договорились с другими командами

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов не уверен, какое будущее ждет его команду в следующем сезоне. Об этом он рассказал после ничьей с "Шахтером" (1:1) в 29-м туре УПЛ.

"Что будет с "Днепром-1" в следующем сезоне? Как вам сказать. Еще в зимний период мы владели определенной информацией. Есть вопросы по этому поводу. Как вы понимаете, мы, команда, зависим от одного человека.

Не знаем, что будет. Но уже около 70% игроков договорились с другими командами, подписали контракты. В феврале собрались и решили вместе доиграть чемпионат, а что будет потом – будет потом. Все уже все понимали. Что означает слово "доиграете" вы понимаете. Кто-то боится получить травму, у кого-то под футболкой "Днепра-1" уже другая футболка", - сказал Максимов после игры с "Шахтером".

Перед последним туром днепряне находятся в еврокубковой зоне, на 4 месте. У "Днепра-1" и "Руха" по 49 очков, у "Полесья" - 47.

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Виктор Иванчук
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