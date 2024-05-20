Долганский: Для многих финал это был большой стресс. Были опустошены и разочарованы

В 29-м туре полтавский клуб прервал неудачную серию в первенстве и обыграл дома "Оболонь" (3:1). Сергей Долганский считает, что после финала Кубка Украины футболистам было тяжело найти силы на поединок.

“Сегодня главное – это был результат и мы его добились. После кубка были опустошены и разочарованы. Сегодня в первые минуты было видно по ребятам. Были настроены, но без импульса внутри.

Сменили игру команды, стиль, появились несколько новых игроков, но это не было подкреплено результатом. Было желание прогрессировать, но без результата появляются сомнения, правильно ли ты это делаешь. Поэтому я часто говорил им, чтобы верили в то, что делают. И тогда рано или поздно все получится".