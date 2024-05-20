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Долганский: Для многих финал это был большой стресс. Были опустошены и разочарованы
Тренер Ворсклы отмечает влияние матча с Шахтером на игру в УПЛ
В 29-м туре полтавский клуб прервал неудачную серию в первенстве и обыграл дома "Оболонь" (3:1). Сергей Долганский считает, что после финала Кубка Украины футболистам было тяжело найти силы на поединок.
“Сегодня главное – это был результат и мы его добились. После кубка были опустошены и разочарованы. Сегодня в первые минуты было видно по ребятам. Были настроены, но без импульса внутри.
Сменили игру команды, стиль, появились несколько новых игроков, но это не было подкреплено результатом. Было желание прогрессировать, но без результата появляются сомнения, правильно ли ты это делаешь. Поэтому я часто говорил им, чтобы верили в то, что делают. И тогда рано или поздно все получится".
"Мы играли в короткий пас и на таком поле облегчили игру сопернику, поскольку они играли горизонтально и у них все получалось. И мы даже не доходили до штрафной соперника и не имели возможности пробить.
Для многих финал это был большой стресс. Для молодых футболистов это было огромное эмоциональное потрясение. Не проявляли агрессию не только когда реагируешь на действия соперника, но и когда проявляешь инициативу. А такие игры, как сегодня, в них важен результат, а в таких случаях должны появляться лидеры, ведущие за собой ту же молодежь”, – отметил специалист.
"Ворскла" поднялась на восьмую строчку (33 пункта).
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