Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иващенко: Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы. Мы работаем с ребятами из Первой лиги
Наставник киевлян пообщался с журналистами
Фото: fc.obolon.ua
"Оболонь" дала бой "Ворскле" в Полтаве, но осталась без новых очков. Валерий Иващенко считает, что воздушные тревоги повлияли на концентрацию.
“Пропустили 2 необязательных мяча за счет квалификации футболистов “Ворсклы”. Сделали из ничего эти моменты и было уже тяжело отыгрываться, но ребята старались. Тяжело нам даются забитые мячи. Если бы первыми забили, то пошла бы совсем другая игра. Вопросов к ребятам нет – все старались. Где-то давление ощущается".
"Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы, из этого складывается мнение. С некоторыми ребятами работаем из Первой лиги. Вышедшие в УПЛ игроки заслуживали играть в ней. У нас боевая молодая команда. Даже с "Шахтером" и "Динамо" стараемся играть в футбол. Также не хватает опыта, нужно время.
Хорошо начали. Из-за тревог теряли концентрацию. Проспали моменты и они забили нам два мяча. Пытались найти моменты, чтобы выровнять игру, но "Ворскла" играла по счету, села, дала инициативу и ждала свои моменты на контратаках", – прокомментировал тренер.
"Пивовары" остаются на 13-й строчке (26 пунктов).
Популярное сейчас
- Арсенал отстал от Сити на два очка, Челси в еврокубках, все новички вылетели. Итоговая турнирная таблица чемпионата Англии
- Чисора – о нокдауне от Усика: Это был самый медленный отсчет времени
- Как Роналду и Джошуа реагировали на победу Усика. Видео
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО