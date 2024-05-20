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Иващенко: Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы. Мы работаем с ребятами из Первой лиги

Премьер-лига

Наставник киевлян пообщался с журналистами

Иващенко: Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы. Мы работаем с ребятами из Первой лиги

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

"Оболонь" дала бой "Ворскле" в Полтаве, но осталась без новых очков. Валерий Иващенко считает, что воздушные тревоги повлияли на концентрацию.

“Пропустили 2 необязательных мяча за счет квалификации футболистов “Ворсклы”. Сделали из ничего эти моменты и было уже тяжело отыгрываться, но ребята старались. Тяжело нам даются забитые мячи. Если бы первыми забили, то пошла бы совсем другая игра. Вопросов к ребятам нет – все старались. Где-то давление ощущается".

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"Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы, из этого складывается мнение. С некоторыми ребятами работаем из Первой лиги. Вышедшие в УПЛ игроки заслуживали играть в ней. У нас боевая молодая команда. Даже с "Шахтером" и "Динамо" стараемся играть в футбол. Также не хватает опыта, нужно время.

Хорошо начали. Из-за тревог теряли концентрацию. Проспали моменты и они забили нам два мяча. Пытались найти моменты, чтобы выровнять игру, но "Ворскла" играла по счету, села, дала инициативу и ждала свои моменты на контратаках", – прокомментировал тренер.

"Пивовары" остаются на 13-й строчке (26 пунктов).

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Источник:
Офіційний сайт "Ворскли"
Опубликовал: Александр Симченко
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