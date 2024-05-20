Иващенко: Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы. Мы работаем с ребятами из Первой лиги

"Оболонь" дала бой "Ворскле" в Полтаве, но осталась без новых очков. Валерий Иващенко считает, что воздушные тревоги повлияли на концентрацию.

“Пропустили 2 необязательных мяча за счет квалификации футболистов “Ворсклы”. Сделали из ничего эти моменты и было уже тяжело отыгрываться, но ребята старались. Тяжело нам даются забитые мячи. Если бы первыми забили, то пошла бы совсем другая игра. Вопросов к ребятам нет – все старались. Где-то давление ощущается".

"Другие команды кого-то покупают, проводят трансферы, из этого складывается мнение. С некоторыми ребятами работаем из Первой лиги. Вышедшие в УПЛ игроки заслуживали играть в ней. У нас боевая молодая команда. Даже с "Шахтером" и "Динамо" стараемся играть в футбол. Также не хватает опыта, нужно время.

Хорошо начали. Из-за тревог теряли концентрацию. Проспали моменты и они забили нам два мяча. Пытались найти моменты, чтобы выровнять игру, но "Ворскла" играла по счету, села, дала инициативу и ждала свои моменты на контратаках", – прокомментировал тренер.