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Матч продолжительностью почти 4,5 часа. Днепр-1 – Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов
Хозяева не справились с резервом горняков
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Подопечные Максимова провели очередной неубедительный поединок. Донецкой команде ничего уже не было нужно, поэтому Пушич выпустил экспериментальный состав.
Пока "Днепр-1" остается на четвертой строчке (49 очков), но "Рух" уже набрал столько же баллов. У "оранжево-черных" 71 балл.
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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" - "Шахтер"
Днепр. Арена Днепр
Голы: Филиппов, 9 – Марлон Гомес, 44
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
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