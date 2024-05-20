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Матч продолжительностью почти 4,5 часа. Днепр-1 – Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Хозяева не справились с резервом горняков

Матч продолжительностью почти 4,5 часа. Днепр-1 – Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов

instagram.com/fcshakhtar

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Подопечные Максимова провели очередной неубедительный поединок. Донецкой команде ничего уже не было нужно, поэтому Пушич выпустил экспериментальный состав.

Пока "Днепр-1" остается на четвертой строчке (49 очков), но "Рух" уже набрал столько же баллов. У "оранжево-черных" 71 балл.

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Смотрите обзор матча 29-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" - "Шахтер"

Днепр. Арена Днепр

Днепр-1 – Шахтер 1:1

Голы: Филиппов, 9 – Марлон Гомес, 44

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Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
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