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Пушич: Надо играть в областях, где не так много тревог

Премьер-лига

Наставник Шахтера – о задержках и желаемых технологиях

Пушич: Надо играть в областях, где не так много тревог

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Горнякам" понадобилось несколько часов, чтобы завершить матч в Днепре. Марино Пушич подумал на эту тему, а также высказал свои мысли о технологиях в футболе и новом формате ЛЧ.

“Когда приходится играть в таких условиях – это очень тяжело для обеих команд. Я должен похвалить команды за длительную игру, попытку победить и конкурировать друг с другом. И я надеюсь, что Федерация найдет решение. Возможно, нужно играть в областях, где не так много тревог.

VAR – это очень хорошо. Мы все стремимся к большей ясности и честности в футболе, но технологии не единственное решение. Решение все равно принимает человек. Это интерпретация ситуации. Система помогает просматривать эпизоды. Я надеюсь, что в будущем она будет более четкой и лучшей".

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"Также мне хотелось бы иметь систему определения гола, чтобы видеть, вышел ли мяч за линию, был ли гол. И скажу вам одну вещь, которую мне хотелось бы иметь – это стопроцентно точное игровое время, чтоб не было больше задержек, затягивания времени, долгих ожиданий, 45 либо 40 минут.

[О новом формате ЛЧ] Это для меня как суперлига, как нововведение. Это дает возможность провести больше матчей в Лиге чемпионов, что хорошо для клубов. Я не согласен с системой, потому что в одной лиге объединены пять Лиг чемпионов. Ладно, я понимаю, что это для эффективности, но я не знаю, как к этому относиться. Приятно иметь больше матчей, но нужно еще увидеть, как это будет работать”, – рассказал тренер.

Добавим, что у "Шахтера" лучшая оборона в УПЛ (22 пропущенных).

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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