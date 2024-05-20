Пушич: VAR - это очень хорошо. Мы все стремимся к большей ясности и честности в футболе, но технологии не являются единственным решением

После матча "Днепр-1" - "Шахтер", главный тренер "горняков", Марино Пушич, посетил пресс-конференцию, и отвечал на вопросы журналистов, слова тренера:

- В АПЛ сейчас будет рассматриваться вопрос о целесообразности VAR. Как вы относиться к этой системе и не считаете ли, что лучше отменить ее использование?

- "Нет, VAR - это очень хорошо. Мы все стремимся к большей ясности и честности в футболе, но технологии не являются единственным решением. Я считаю, хорошо, что есть VAR, но если у вас есть VAR, решение все равно принимает человек. Это интерпретация ситуации, поэтому результат не всегда идеальный, я это понимаю. Я тоже иногда не совсем согласен с этой интерпретацией, но, по моему мнению, иметь VAR - это очень хорошо, система в любом случае помогает повторно пересматривать эпизоды. Но повторюсь: это версия арбитра, только теперь они могут действительно увидеть детали в замедленной съемке. Но должен сказать кое-что о VAR: было бы полезнее, если бы в VAR был задействован кто-то, кто действительно понимает ситуацию на поле, потому что если остановить работу VAR в какой-то момент, эпизод может выглядеть ужасно, но если ты действительно понимаешь ситуацию, пересматриваешь еще раз, то видишь, что нет такой большой проблемы. Я думаю, это полезная система, это интерпретация, и я надеюсь, что в будущем она будет более четкой и лучшей. Поэтому я нормально отношусь к VAR. И также мне хотелось бы иметь систему определения гола, если это возможно, чтобы видеть, вышел ли мяч за линию, был ли гол и так далее. Считаю, что все эти вещи помогают футболу быть прозрачной игрой. И скажу вам одну вещь, которую мне хотелось иметь, - это стопроцентно четкое игровое время, чтобы не было больше задержек, затягивания времени, долгих ожиданий. Нет, стопроцентно четкое игровое время - 45 или 40 минут, не важно, это также очень помогло бы футболу. Поэтому, надеюсь, это будет следующий шаг для футбола в будущем", - сказал Пушич.