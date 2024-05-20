"Инфарктная игра". Хавбек Металлиста 1925 оценил ничью с Полесьем

Полузащитник "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал важность ничьей против "Полесья" (3:3) в 29-м туре УПЛ.

- Такая игра - инфарктная. Сделали то, о чем договаривались, забили быстрый гол, а потом случилось то, что нас преследует во втором круге - случилось снова, пропустили три гола, было очень трудно, но мы продолжали бороться и в концовке игры мы "заработали бонус".

- Ты сказал, что была установка на быстрый гол, а вообще какой был план на игру?

- Что если забьем один или два мяча, то нам будет легче. Мы забили один, но очень быстро пропустили, такие голы, я не знаю, это катастрофа.

- Команда пропускает очень много, в чем причина?

- Ошибки, наши ошибки и мы пропускаем. Я считаю, играли достаточно неплохо, забили гол и контролировали мяч. Не могу сказать, что у "Полесья" было большое преимущество. Мы пропустили три гола, было впечатление, что мы опустили руки, но это не так и мы это продемонстрировали.

- За счет чего удалось сравнять счет?

- Характер, потому что не сдавались до последней минуты. Мы верили, что даже ничья позволит бороться в последнем туре. Так и произошло, "Александрия" сравняла и у нас есть шанс. Ари сделал маленькое чудо.

- Какое настроение в раздевалке. Довольны сегодняшним результатом?

- Если посмотреть на то, как складывалась игра, то довольны, - сказал Юрченко.