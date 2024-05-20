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Твардовский: В начале сезона ставил себе цель - дебютировать за Шахтер
Мечта голкипера осуществилась
Фото: ФК Шахтар Донецьк
20-летний голкипер "Шахтера" Денис Твардовский поделился эмоциями после дебютного матча с "Днепром-1" (1:1).
- Денис, несмотря на то, что игра была достаточно длинной, мы хотим поздравить тебя с дебютом за "Шахтер"! Поделись эмоциями, что чувствуешь?
- Спасибо! Меня переполняет радость, потому что это долгожданный день. Я много работал, и наконец-то это произошло.
- Можно считать, что первая мечта уже осуществилась?
- Да, можно сказать, первая цель, ведь в начале сезона ставил себе цель дебютировать за "Шахтер" в официальном матче.
- Расскажи, что накануне поединка тебе говорили и какие наставления были от тренерского штаба?
- Абсолютно все говорили, чтобы я играл спокойно, потому что это дебютный матч, и нужно действовать проще и меньше что-то придумывать. Считаю, что в первые 15 минут это удалось, а потом уже немного привык к темпу и неплохо справлялся с ситуациями.
- Скажи честно, была ли нервозность, когда выходил на поле?
- Да, перед игрой чувствовалась нервозность и после первой тревоги также, но позже она исчезла.
- Расскажи, как это - играть матч более 4 часов, ведь для многих это первый опыт?
- Морально трудно, потому что ты всегда себя настраиваешь играть именно в эту минуту, секунду, а когда игра длится более 4 часов, трудно каждый раз после перерыва себя заводить, - сказал Твардовский.
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