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Филиппов: Во время тревог мы следили за матчами конкурентов
"Днепр-1" сыграл вничью с "Шахтером"
Фото: СК Дніпро-1
Автор гола в ворота донецкого "Шахтера" форвард днепрян Александр Филиппов прокомментировал итоги игры против горняков (1:1).
- Александр, какие ощущения после сегодняшней ничьи с "Шахтером" - с одной стороны добыли очко, с другой были ближе к победе?
- Здесь все же надо смотреть с кем играешь. Одно очко с "Шахтером" - это очень хорошо, хотя в конце игры у нас был очень хороший момент, когда их защитник выбил мяч с линии ворот, поэтому мы могли рассчитывать и на большее. Тем не менее, если смотреть по игре, то ничья - закономерный результат.
Теперь будем отдавать все силы в последней игре с "Черноморцем".
- Гол в начале матча стал приятным сюрпризом, или это последствия того, что вы начали сразу высоко накрывать соперника?
- Да, мы это все понимали, и тренер нам дал установку такую. Плюс мы понимали с ребятами, что у "Шахтера" где-то будет ротация, и у них выйдут те футболисты, которые меньше играли в течение чемпионата. В том моменте Олег Очеретько хорошо запрессинговал и заставил соперника ошибиться. Хорошо, что так получилось.
- Следили во время тревог за матчами конкурентов?
- Да, следили за играми, рассчитывали, что кто-то потеряет очки, и так получилось, что "Полесье" не удержало победу над "Металлистом 1925", а "Рух" выиграл у "Черноморца". Так что впереди будет интересный последний тур, - сказал Филиппов.
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