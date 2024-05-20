Филиппов: Во время тревог мы следили за матчами конкурентов

Автор гола в ворота донецкого "Шахтера" форвард днепрян Александр Филиппов прокомментировал итоги игры против горняков (1:1).

- Александр, какие ощущения после сегодняшней ничьи с "Шахтером" - с одной стороны добыли очко, с другой были ближе к победе?

- Здесь все же надо смотреть с кем играешь. Одно очко с "Шахтером" - это очень хорошо, хотя в конце игры у нас был очень хороший момент, когда их защитник выбил мяч с линии ворот, поэтому мы могли рассчитывать и на большее. Тем не менее, если смотреть по игре, то ничья - закономерный результат.

Теперь будем отдавать все силы в последней игре с "Черноморцем".

- Гол в начале матча стал приятным сюрпризом, или это последствия того, что вы начали сразу высоко накрывать соперника?

- Да, мы это все понимали, и тренер нам дал установку такую. Плюс мы понимали с ребятами, что у "Шахтера" где-то будет ротация, и у них выйдут те футболисты, которые меньше играли в течение чемпионата. В том моменте Олег Очеретько хорошо запрессинговал и заставил соперника ошибиться. Хорошо, что так получилось.

- Следили во время тревог за матчами конкурентов?

- Да, следили за играми, рассчитывали, что кто-то потеряет очки, и так получилось, что "Полесье" не удержало победу над "Металлистом 1925", а "Рух" выиграл у "Черноморца". Так что впереди будет интересный последний тур, - сказал Филиппов.