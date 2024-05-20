Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дидык: Предстоящий матч с Динамо это своеобразный финал, который определит судьбу Руха в таблице
Львовский клуб претендует на зону еврокубков
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык поделился эмоциями от победы над "Черноморцем" (2:0) в предпоследнем туре УПЛ.
"Возможно, в начале матча было определенное волнение у команды, но мы с ним справились. Это была важная игра и "Рух" хотел получить результат, как и "Черноморец" боролся за очки. Мы рады, что удалось победить и порадовать болельщиков.
"Черноморец" активно начал поединок, хотел забить быстрый гол. "Рух" выдержал этот натиск соперника, ребята адаптировались к игре наших оппонентов и смогли переломить ход матча, благодарен команде и тренерскому штабу за это и хочу поздравить всех с победой.
Когда открываешь счет в матче, то команде потом легче играть. "Рух" мог развить свое преимущество, когда получил право на пенальти. Денис Пидгурский, к сожалению, не реализовал его, но ничего страшного в этом нет - коллектив поддержал его. Важно не зацикливаться на этих моментах, а двигаться дальше, потому что впереди у нас очень тяжелая игра с "Динамо". Нам впоследствии удалось забить второй гол и уверенно довести дело до логического конца.
Можно сказать, что предстоящий матч с киевлянами это своеобразный финал, который определит судьбу команды в турнирной таблице. Это будет один из важнейших матчей в истории "Руха" и каждого из игроков в частности, ведь мы - молодая команда. Все мы выйдем и отдадим все силы, чтобы получить положительный для нас результат", - сказал Дидык.
На данный момент "Рух" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков.
Популярное сейчас
- Довбик забил, но лучший — Цыганков. Валенсия — Жирона 1:3. Видео голов и обзор матча
- Лучший вечер в жизни Серлота. Вильярреал — Реал Мадрид 4:4. Видео голов и обзор матча
- Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина
- Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО