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Дидык: Предстоящий матч с Динамо это своеобразный финал, который определит судьбу Руха в таблице

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Дидык: Предстоящий матч с Динамо это своеобразный финал, который определит судьбу Руха в таблице

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Роман Дидык поделился эмоциями от победы над "Черноморцем" (2:0) в предпоследнем туре УПЛ.

"Возможно, в начале матча было определенное волнение у команды, но мы с ним справились. Это была важная игра и "Рух" хотел получить результат, как и "Черноморец" боролся за очки. Мы рады, что удалось победить и порадовать болельщиков.

"Черноморец" активно начал поединок, хотел забить быстрый гол. "Рух" выдержал этот натиск соперника, ребята адаптировались к игре наших оппонентов и смогли переломить ход матча, благодарен команде и тренерскому штабу за это и хочу поздравить всех с победой.

Когда открываешь счет в матче, то команде потом легче играть. "Рух" мог развить свое преимущество, когда получил право на пенальти. Денис Пидгурский, к сожалению, не реализовал его, но ничего страшного в этом нет - коллектив поддержал его. Важно не зацикливаться на этих моментах, а двигаться дальше, потому что впереди у нас очень тяжелая игра с "Динамо". Нам впоследствии удалось забить второй гол и уверенно довести дело до логического конца.

Можно сказать, что предстоящий матч с киевлянами это своеобразный финал, который определит судьбу команды в турнирной таблице. Это будет один из важнейших матчей в истории "Руха" и каждого из игроков в частности, ведь мы - молодая команда. Все мы выйдем и отдадим все силы, чтобы получить положительный для нас результат", - сказал Дидык.

На данный момент "Рух" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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