Директор Днепра-1: Максимов знает, кто хочет уйти, но называть цифру 70%...

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слова главного тренера команды Юрия Максимова, что 70% игроков днепровского клуба уже договорились с другими командами.

– Можете прокомментировать слова Юрия Максимова о том, что 70% игроков "Днепра-1" договорились с другими командами?

– Нет комментариев, у него спросите. Я с Максимовым в публичной плоскости не хочу вступать в дискуссию по поводу таких комментариев. В прошлый раз он сказал, что при нем 13 человек ушли из команды, после игры с "Кривбассом". Я столько не насчитал. Сейчас он сказал 70% – я не верю в столько. Я не хочу вступать с ним в дискуссию в публичной плоскости. Спросите его.

Многие уже ко мне обратились. Я ни с кем не хочу вступать в публичные дебаты. Я видел его, нам он такого не говорил. Он знает, кто хочет уйти – несколько человек, но называть цифру 70% – я не знаю, зачем это делать.

– В целом, какая сейчас ситуация в команде, какие планы на следующий сезон?

– Планы – играть в УПЛ. Каким составом – пока не знаем. Вы же видите, как играют матчи в Днепре – по 4-5 часов, по 3-4 тревоги каждый матч. Какие планы могут быть?

Закончится игра с "Черноморцем" – сядем и с Максимовым поговорим, и с игроками. Предварительно понимаем, что происходит, но не больше, – сказал Фридман.