Мозиль: Необходимо биться до последней минуты и постараться остаться в УПЛ

Голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль прокомментировал результат поединка 29-го тура против "Полесья" (3:3), в котором харьковчане ушли от поражения в компенсированное арбитром время.

— Олег, какие эмоции у тебя и твоих партнеров сразу после финального свистка?

— Сейчас у нас одна эмоция – у нас еще остались шансы на продолжение борьбы в УПЛ. Мы имеем возможность остаться в Премьер-лиге. Будем готовиться к следующей домашней игре с "Вересом".

— Вы неплохо начали поединок с "Полесьем" и забили гол уже второй минуте матча. Что потом пошло не так?

— Да, мы быстро открыли счет, но затем мы начали допускать индивидуальные ошибки. Во втором голе гостей – я ошибся. "Полесье" воспользовалось нашими ошибками в первом тайме. При счете 1:3 уже было очень трудно психологически.

— Ты сегодня сделал 5-7 сумасшедших сэйвов…

— Я не знаю, сколько я сделал сэйвов, необходимо все пересмотреть на видео. Работы было у меня много. Мы часто обрезались в обороне, и наш противник проводил быстрые контратаки. Было очень трудно. Часто игроки "Полесье" выбегали впятером против двух наших центральных защитников. Наши крайние защитники все время бежали вперед. Поэтому все видели, что гости создавали часто голевые моменты у наших ворот.

— Какие у тебя были мысли за 5-10 минут до окончания встречи?

— Я только лишь хотел, чтобы мы сначала забили бы второй гол. А уж там все могло сложиться по-разному. Могло бы и нам повезти. Так, все и сложилось.

— Расскажи про вашего спасителя бразильца Ари Моуру?

— Классный парень, хороший футболист. Только позитивное могу про него рассказать.

— Олег, в заключительном туре у вас все будет решаться в домашней игре с "Вересом". Матч года для вашей команды?

— Да. Нам нужна победа, однако мы зависим и от "Кривбасса", нам нужна его победа над "Минаем".

— Это реально?

— Все реально. Необходимо биться до последней минуты и постараться остаться в Премьер-лиге, - сказал Мозиль.