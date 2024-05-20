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Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3

Премьер-лига

Потеря для одних, достижение – для других

Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На последних минутах матча 29-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Полесьем" разыгрался настоящий триллер. Харьковчане проигрывали 3:1, но в итоге получили один зачетный балл – ничья 3:3. Эта потеря может дорогого стоить "Полесью" в борьбе за еврокубки.

На стадионе побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – ее фотоработы.

Фотогалерея

Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 1Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 2Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 3Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 4Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 5Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 6Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 7Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 8Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 9Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 10Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 1Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 2Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 10Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 3Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 4Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 5Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 6Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 7Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 8Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 9Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 1Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 2Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 3Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 4Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 5Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 6Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 7Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 8Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 9Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 10Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 1Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 2Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 3Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 4Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 5Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 6Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 7Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 8Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 9Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 10Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 1Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 2Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 3Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 4Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 5Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 6Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 7Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 8Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 9Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 10Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 1Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 2Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 3Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 4Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3 - фото 5
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