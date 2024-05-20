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Триллер на последних минутах. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Полесье 3:3
Потеря для одних, достижение – для других
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
На последних минутах матча 29-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Полесьем" разыгрался настоящий триллер. Харьковчане проигрывали 3:1, но в итоге получили один зачетный балл – ничья 3:3. Эта потеря может дорогого стоить "Полесью" в борьбе за еврокубки.
На стадионе побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – ее фотоработы.
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