Вице-президент Ворсклы: Мы планируем пролонгацию Долганского

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, останется ли Сергей Долганский главным тренером в следующем сезоне.

"Мы планируем пролонгацию Сергея Долганского. Мы четко понимаем ситуацию, в которой он оказался. Мы 1,5 года работали со Скрипником. У него были свои схемы, свое видение футбола. Мы проводили комплектацию исключительно под него. Сейчас же зимой нам удалось подписать 3 футболистов, которые зашли в основной состав.

Нашей задачей будет довериться тренеру. Ему еще надо набираться опыта, но мы должны дать ему карт-бланш, чтобы он сформировал состав так, как он видит", - сказал Лысак.