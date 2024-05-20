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Вице-президент Ворсклы: Мы планируем пролонгацию Долганского

Премьер-лига

Полтавский клуб предложит новый контракт тренеру

Вице-президент Ворсклы: Мы планируем пролонгацию Долганского

Фото: ФК Ворскла

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Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, останется ли Сергей Долганский главным тренером в следующем сезоне.

"Мы планируем пролонгацию Сергея Долганского. Мы четко понимаем ситуацию, в которой он оказался. Мы 1,5 года работали со Скрипником. У него были свои схемы, свое видение футбола. Мы проводили комплектацию исключительно под него. Сейчас же зимой нам удалось подписать 3 футболистов, которые зашли в основной состав.

Нашей задачей будет довериться тренеру. Ему еще надо набираться опыта, но мы должны дать ему карт-бланш, чтобы он сформировал состав так, как он видит", - сказал Лысак.

Напомним, Долганский возглавил "Ворсклу" в январе 2024 года. Под его руководством команда провела 14 матчей (4 победы, 1 ничья и 9 поражений).

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский Олег Лысак
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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