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Вице-президент Ворсклы: Мы планируем пролонгацию Долганского
Полтавский клуб предложит новый контракт тренеру
Фото: ФК Ворскла
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, останется ли Сергей Долганский главным тренером в следующем сезоне.
"Мы планируем пролонгацию Сергея Долганского. Мы четко понимаем ситуацию, в которой он оказался. Мы 1,5 года работали со Скрипником. У него были свои схемы, свое видение футбола. Мы проводили комплектацию исключительно под него. Сейчас же зимой нам удалось подписать 3 футболистов, которые зашли в основной состав.
Нашей задачей будет довериться тренеру. Ему еще надо набираться опыта, но мы должны дать ему карт-бланш, чтобы он сформировал состав так, как он видит", - сказал Лысак.
Напомним, Долганский возглавил "Ворсклу" в январе 2024 года. Под его руководством команда провела 14 матчей (4 победы, 1 ничья и 9 поражений).
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