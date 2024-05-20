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Вице-президент Ворсклы: Есть предложения по Павлюку, но мы не будем на них реагировать

Премьер-лига

"Там цифра до миллиона евро"

Вице-президент Ворсклы: Есть предложения по Павлюку, но мы не будем на них реагировать

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о спросе на молодых игроков полтавской команды.

"В этом сезоне мы дали возможность продемонстрировать себя молодым игрокам, которых мы воспитываем не один год. Это и Хрипчук, и Нестеренко, и Крупский. Илья сейчас является тем активом команды, который летом может перейти в другой клуб. Мы достаточно высоко его ценим. Он имеет все качества, чтобы быть игроком топ-уровня. Скорость, сила, футбольное мышление. Хрипчук и Нестеренко на юношеском уровне соответствовали тому, чтобы мы с ними планировали дальнейшие выступления в первой команде. Пройдет определенное время и эти ребята будут основными в нашей команде.

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Есть предложения по Павлюку, но мы не будем на них реагировать. Там цифра до миллиона евро. Однако сейчас это основной центральный защитник Ворсклы. Он наш воспитанник. Мы верим в него. Я с положительной точки зрения оцениваю его игру. Все ребята набивают необходимые шишки.

Мы создали все условия для того, чтобы качественно они почувствовали, что такое УПЛ. Дальше все зависит от них, от их усердия. Каким бы ни был бюджет "Ворсклы", всегда перед нами будет стоять цель участия в еврокубках. Нам надо будет плодотворно работать в летнее трансферное окно. В зависимости от того, как мы там поработаем, будет складываться весь следующий сезон", - сказал Лысак.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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