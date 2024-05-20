Финалы Лиги Европы и Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая

В будние футбольные поединки придется буквально выискивать под микроскопом. Во вторник так вообще ничего на просмотр не найдется. Тем не менее, мидвик порадует не количеством, а качеством – состоится финал Лиги Европы. В пятницу не забудьте включить матч "Жироны", в субботу посмотреть манчестерское дерби в финале Кубка Англии. Ну и на выходных грядут развязки еще трех важных для нас чемпионатов: УПЛ, Серии А и Примеры.

Понедельник, 20 мая

На верхушке таблицы в Италии интрига осталась только в контексте распределения медалей. ЛЧ в следующем сезоне от "Юве" и "Болоньи" никуда не денется, но кто возьмет бронзу – пока непонятно. Возможно, очный матч этот момент прояснит.

19:30. "Салернитана" – "Верона". Серия А. Megogo

21:45. "Болонья" – "Ювентус". Серия А. Megogo

Среда, 22 мая

А вот это очень интересно. Команда Гасперини попытается прервать серию Неверлузена, да еще и при этом взять трофей, выиграв второй по значимости клубный европейский турнир. Ждем голов от "Байера" в компенсированное время?

22:00. "Аталанта" – "Байер". Лига Европы. Megogo

Четверг, 23 мая

Для ярых почитателей немецкого футбола – т.н. матч за выбывание. 16-я команда Бундеслиги против третьей команды Бундеслиги 2.

21:30. "Бохум" – "Дюссельдорф". Бундеслига. Setanta Sports App

Пятница, 24 мая

"Жирона" Довбика и Цыганкова никуда не денется с третьего места в Примере, а "Гранада" уже точно вылетела из Высшего дивизиона. Идеальный матч для Артема, чтобы перестрелять Серлота и выиграть трофей Пичичи. На данный момент форвард "Вильярреала" опережает украинца на 2 гола (23 vs 21).

15:30. "ЛНЗ" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ

22:00. "Жирона" – "Гранада". Примера. Megogo

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Суббота, 25 мая

Розыгрыш УПЛ-2023/24 подходит к концу. Чемпион известен, серебряный и бронзовый призеры тоже, а вот с четвертым местом еще не все понятно, там будет либо "Днепр-1", либо "Рух". Тем не менее, все самое интересное произойдет внизу таблицы. Спасется ли "Минай"? Затянет ли "Металлист 1925" с собой "Верес"? Также стоит глянуть финалы Кубков Англии, Германии и Франции.

13:00. "Заря" – "Колос". УПЛ. 1+1 media

15:00. "Осасуна" – "Вильярреал". Примера. Megogo

15:30. "Полесье" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Рух" – "Динамо". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Черноморец" – СК "Днепр-1". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Кривбасс" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Металлист 1925" – "Верес". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Оболонь" – "Александрия". УПЛ. УПЛ-ТВ

17:00. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:15. "Реал Сосьедад" – "Атлетико". Примера. Megogo

19:30. "Альмерия" – "Кадис". Примера. Megogo

19:30. "Райо Вальекано" – "Атлетик". Примера. Megogo

21:00. "Кайзерслаутерн" – "Байер". Кубок Германии. Setanta Sports App / Megogo

22:00. "Реал Мадрид" – "Бетис". Примера. Megogo

22:00. "Лион" – "ПСЖ". Кубок Франции. Megogo

Воскресенье, 26 мая

Добьют последний тур в Испании, сыграют свои 10 матчей команды в Италии. В Португалии проведут финал Кубка "Спортинг" и "Порту", а в Англии в плей-офф Чемпионшипа сойдутся "Лидс" и "Саутгемптон".