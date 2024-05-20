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Финалы Лиги Европы и Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
График топ-матчей
УЕФА
В будние футбольные поединки придется буквально выискивать под микроскопом. Во вторник так вообще ничего на просмотр не найдется. Тем не менее, мидвик порадует не количеством, а качеством – состоится финал Лиги Европы. В пятницу не забудьте включить матч "Жироны", в субботу посмотреть манчестерское дерби в финале Кубка Англии. Ну и на выходных грядут развязки еще трех важных для нас чемпионатов: УПЛ, Серии А и Примеры.
Понедельник, 20 мая
На верхушке таблицы в Италии интрига осталась только в контексте распределения медалей. ЛЧ в следующем сезоне от "Юве" и "Болоньи" никуда не денется, но кто возьмет бронзу – пока непонятно. Возможно, очный матч этот момент прояснит.
- 19:30. "Салернитана" – "Верона". Серия А. Megogo
- 21:45. "Болонья" – "Ювентус". Серия А. Megogo
Среда, 22 мая
А вот это очень интересно. Команда Гасперини попытается прервать серию Неверлузена, да еще и при этом взять трофей, выиграв второй по значимости клубный европейский турнир. Ждем голов от "Байера" в компенсированное время?
- 22:00. "Аталанта" – "Байер". Лига Европы. Megogo
Четверг, 23 мая
Для ярых почитателей немецкого футбола – т.н. матч за выбывание. 16-я команда Бундеслиги против третьей команды Бундеслиги 2.
- 21:30. "Бохум" – "Дюссельдорф". Бундеслига. Setanta Sports App
Пятница, 24 мая
"Жирона" Довбика и Цыганкова никуда не денется с третьего места в Примере, а "Гранада" уже точно вылетела из Высшего дивизиона. Идеальный матч для Артема, чтобы перестрелять Серлота и выиграть трофей Пичичи. На данный момент форвард "Вильярреала" опережает украинца на 2 гола (23 vs 21).
- 15:30. "ЛНЗ" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 22:00. "Жирона" – "Гранада". Примера. Megogo
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Суббота, 25 мая
Розыгрыш УПЛ-2023/24 подходит к концу. Чемпион известен, серебряный и бронзовый призеры тоже, а вот с четвертым местом еще не все понятно, там будет либо "Днепр-1", либо "Рух". Тем не менее, все самое интересное произойдет внизу таблицы. Спасется ли "Минай"? Затянет ли "Металлист 1925" с собой "Верес"? Также стоит глянуть финалы Кубков Англии, Германии и Франции.
- 13:00. "Заря" – "Колос". УПЛ. 1+1 media
- 15:00. "Осасуна" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 15:30. "Полесье" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Рух" – "Динамо". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Черноморец" – СК "Днепр-1". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Кривбасс" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Металлист 1925" – "Верес". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Оболонь" – "Александрия". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 17:00. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports App
- 17:15. "Реал Сосьедад" – "Атлетико". Примера. Megogo
- 19:30. "Альмерия" – "Кадис". Примера. Megogo
- 19:30. "Райо Вальекано" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 21:00. "Кайзерслаутерн" – "Байер". Кубок Германии. Setanta Sports App / Megogo
- 22:00. "Реал Мадрид" – "Бетис". Примера. Megogo
- 22:00. "Лион" – "ПСЖ". Кубок Франции. Megogo
Воскресенье, 26 мая
Добьют последний тур в Испании, сыграют свои 10 матчей команды в Италии. В Португалии проведут финал Кубка "Спортинг" и "Порту", а в Англии в плей-офф Чемпионшипа сойдутся "Лидс" и "Саутгемптон".
- 15:00. "Хетафе" – "Мальорка". Примера. Megogo
- 16:00. "Аталанта" – "Торино". Серия А. Megogo
- 16:00. "Верона" – "Интер". Серия А. Megogo
- 16:00. "Дженоа" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 16:00. "Эмполи" – "Рома". Серия А. Megogo
- 16:00. "Кальяри" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 16:00. "Лацио" – "Сассуоло". Серия А. Megogo
- 16:00. "Милан" – "Салернитана". Серия А. Megogo
- 16:00. "Наполи" – "Лечче". Серия А. Megogo
- 16:00. "Фрозиноне" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 16:00. "Ювентус" – "Монца". Серия А. Megogo
- 17:00. "Лидс" – "Саутгемптон". Чемпионшип. Setanta Sports App
- 17:15. "Лас-Пальмас" – "Алавес". Примера. Megogo
- 17:15. "Сельта Виго" – "Валенсия". Примера. Megogo
- 19:15. "Порту" – "Спортинг". Кубок Португалии. Megogo
- 22:00. "Севилья" – "Барселона". Примера. Megogo
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