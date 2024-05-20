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Без Динамо и Шахтера. Названы претенденты на звание лучших в 29-м туре УПЛ
В номинациях - представители шести клубов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-лига назвала имена кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Металлиста 1925" Ари Моура, защитник "ЛНЗ" Хайдин Салиху, хавбек "Александрии" Николай Михайленко и форвард "Миная" Владислав Вакула.
Номинантами среди тренеров стали Сергей Долганский ("Ворскла"), Олег Дулуб ("ЛНЗ), Виталий Пономарев ("Рух") и Желько Любенович ("Минай").
Голосование продлится до 12:00 21 мая.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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