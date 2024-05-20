Без Динамо и Шахтера. Названы претенденты на звание лучших в 29-м туре УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала имена кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Металлиста 1925" Ари Моура, защитник "ЛНЗ" Хайдин Салиху, хавбек "Александрии" Николай Михайленко и форвард "Миная" Владислав Вакула.

Номинантами среди тренеров стали Сергей Долганский ("Ворскла"), Олег Дулуб ("ЛНЗ), Виталий Пономарев ("Рух") и Желько Любенович ("Минай").

Голосование продлится до 12:00 21 мая.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.