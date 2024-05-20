Очеретько: Мотивация заключалась в том, чтобы помочь Днепру-1

Полузащитник "Днепра-1" Олег Очеретько прокомментировал ничью против "Шахтера" (1:1) в 29-м туре УПЛ. Напомним, что "горняки" разрешили арендованному хавбеку сыграть за днепрян в очном матче.

- В целом, результат положительный в матче против такого соперника. "Шахтер" всегда отличается контролем мяча, атакующей игрой, наличием скоростных техничных футболистов. Могли, конечно, и выиграть, если бы забили на последних минутах. Были моменты у нас, играли неплохо. Трудно было держать ритм игры из-за тревог: долго сидели, ждали, приходилось снова разминаться, входить в игру.

- Для многих стало сюрпризом то, что ты имел возможность сыграть против клуба, у которого взят в аренду?

- Для меня тоже был сюрприз, что сыграю. Был рад, что разрешили сыграть. Это было неожиданно и приятно.

- Была у тебя какая-то личная мотивация? Или просто думал о делах нынешней команды?

- Да, мотивация заключалась в том, чтобы помочь команде, где я нахожусь. О "Шахтере" не думал - просто было желание играть. Мы стремимся побеждать в каждой игре.

- Перед игрой ты несколько минут общался с Марино Пушичем. О чем, если не секрет?

- Было обычное общение, поинтересовались делами друг друга, я поздравил их с титулами. Просто хорошо поговорили.

- Гол "Днепра-1" начался с твоего агрессивного прессинга. Такой была установка тренеров?

- Все увидели возможность пойти в прессинг в той ситуации, и мы слаженно отработали момент. Заставили соперника потерять мяч, и Филиппов мастерски использовал шанс забить.

- Этот чемпионат очень непредсказуем, но в последнем туре все будет в ваших руках ...

- В Одессу надо ехать только за победой, чтобы получить право играть в еврокубках.

- Кстати, на ваши действия во вчерашнем матче влияло то, что знали результаты параллельных поединков?

- Лично я за ними не следил.

- Вскоре завершается срок твоей аренды. Как оценишь период в "Днепре-1"?

- Прекрасно! Мне здесь очень нравится атмосфера, коллектив, футбольные поля, тренерский штаб - все шикарно. Я очень доволен, что оказался здесь, - рассказал Очеретько.