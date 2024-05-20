Переключая каналы, или Игра в лишнего. Акценты зрителя на играх 29-го тура УПЛ

Режим переклички, в котором нам показали три четверти матчей предпоследнего тура, имел свои плюсы и минусы. Главное преимущество - спрессованный тур смотрелся гораздо динамичнее, время пролетело быстро и отнюдь не скучно. Главный недостаток - некоторые опаснейшие моменты остались за кадром.

Я-то их потом добрал, чтобы не вводить вас в заблуждение неверными цифрами и основанными на них выводами. Естественно, подпортили дебютную перекличку воздушные тревоги, из-за которых две игры (включая ту, что не транслировалась на УПЛ-ТВ), пришлось досматривать позже и отдельно.

Фактически концовка чемпионата - игра в третьего лишнего. Впрочем, классически так оно выглядит в тройке борцов за Европу. А вот за место под солнцем “вышки” в минувшем туре боролись семеро. Дабы определить сразу двух лишних, а также еще двух, чья борьба продолжится в плей-офф с Первой лигой.

Подчеркну, что данный обзор включает лишь те поединки, которые имели турнирное значение (они выделены жирным шрифтом). А встречу по факту завершивших сезон призеров, равно как и схватку за 7-е место, отличающееся от 8-го лишь номером, опустим.

Попутно порадуемся 30 голам в восьми матчах - это было от души. Другая особенность тура - гости не выиграли ни разу.

Днепр-1 - Шахтер 1:1

Динамо - Кривбасс 3:1

Рух - Черноморец 2:0

Металлист 1925 - Полесье 3:3

ЛНЗ - Заря 2:1

Ворскла - Оболонь 3:1

Верес - Александрия 2:2

Минай - Колос 3:2

Зрелищность. Откровенно тоскливых игр я не узрел. Отрадно, что самой смотрибельной стала та, в которой результат был жизненно важен для обеих команд - харьковской и житомирской. В тройку лучших включил бы также поединки в Ровно и Львове. В Минае угроз воротам было меньше, зато почти все они завершились голами.

Не удивительно, что менее зрелищно смотрелись многострадальные Полтава и Днепр. Но, между прочим, по общему количеству голевых шансов они не уступили тому же Минаю.

Интрига. Лишь однажды судьба матча была определена еще до перерыва. Гол Крупского в раздевалку, удвоивший счет в пользу “Ворсклы”, не оставил надежд для “Оболони”. Ее единственная возможность после этого вылилась в гол, спасший от разгрома.

Второй гол “Руха”, забитый Таллесом, покончил с “Черноморцем” на 75-й минуте. На 83-й - Гочолейшвили спас от поражения “Шахтер” после удара днепрянина Гуцуляка. Еще через три минуты “Верес” от домашней неудачи уберегла лишь стойка ворот, принявшая на себя удар александрийца Кравченко.

Сэйв Кемкина, взявшего удар ковалевца Рангела, сохранил победный счет для “Миная” уже в начале компенсированного времени. И, наконец, минутой позже харьковчанин Ари Моура сравнял счет в игре с “Полесьем”.

Логика. Наиболее закономерными стали ничьи в Днепре и Ровно. А “Рух”, скажем так, был ближе к победе чем “Черноморец” по игре.

Логичным исходом в Минае и, пожалуй, все-таки в Полтаве, я назвал бы ничью. А больше других от нелогичности результата пострадало “Полесье”. Не с двузначным счетом, пригрезившимся его коучу, но выигрывать у “Металлиста 1925” оно должно было.

Судейство. На мой взгляд, пристального внимания заслуживал лишь один эпизод в туре - в Ровно: в единственном матче, где не было ВАРа. На 79-й минуте рефери Каленов назначил второй пенальти в ворота “Вереса” за фол на Ковальце, и именно этот гол подвел черту под результатом.

Один из комментаторов с видом знатока высказался в пользу сомнительности данного решения из-за недостаточного, по его мнению, контакта. Я обратился за консультацией к коллеге Юстасу. Его ответ: “Должен был ногу оторвать? Пенальти без вопросов”.

Так что нынче в Багдаде опять все спокойно.

Везение. Фаворит Фортуны в туре - “Днепр-1”. Уже в дебюте игры он открыл счет, благодаря сопернику Педриньо, снабдившему мячом Филиппова. А вскоре после перерыва лишь стойка ворот помешала Невертону вывести вперед уже “Шахтер”. Так что фактически это очко днепрянам принесла удача.

Повезло и “Вересу” на 86-й минуте, и об этой штанге, стоившей двух очков “Александрии”, уже было сказано выше. Отметим и удар Юрченко в крестовину ворот “Полесья” в середине второго тайма, при 1:3. И вспомним, что затем “Металлист 1925” сумел отыграть два мяча за пару минут в самой концовке. А кто его знает…

Личности. Ярчайшая фигура тура - Ари Моура: дубль плюс пас - участие во всех голах ”Металлиста 1925”. Луифер из “Полесья” был не менее заметен, но менее эффективен. В тройку включу и Кораблина из “Миная”.

С точки зрения эффективности, отметил бы также Скляра (“Ворскла”), Михайленко (“Александрия”) и Велетня (“Колос”).

Вратари в глаза не бросались. Ну разве что харьковчанин Мозиль с пятью зачетными сэйвами и тремя пропущенными голами.

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении “Полесья”. Вслед за ним назову “Рух”. В тройке будет и “Металлист 1925”. Зрительскую норму выполнили также “Александрия” и “Верес”.

“Ворскла” и “Минай” выжали максимум возможного из своих немногочисленных шансов. Гораздо важнее другое: ни одна из дюжины обозреваемых команд по-настоящему не разочаровала.

Таблица. “Рух” укрепил свои позиции в борьбе за Европу. В последнем туре оказаться здесь третьим лишним может любой. Хотя по-хорошему им должен был бы стать “Днепр-1”: в его нынешнем положении и состоянии “еврозона” смотрится нонсенсом. Тут и “Полесье” не особо бодрит, но из двух зол выбирают меньшее. Для державы.

“Ворскла”, “Александрия” и “Колос” ожидаемо обезопасили себя от зоны риска. Результаты нижней четверки, особенно поражение “Оболони” и победа “Миная”, обострили конкуренцию за плей-офф до предела. И в центре внимания на финише сезона именно этот квартет аутсайдеров.

Анонсы. Главная афиша заключительного тура: “Металлист 1925” - “Верес”. Единственный матч, в котором результат критически важен для обоих соперников. Буду сопереживать “Вересу” - он показал себя более интересной и жизнеспособной командой для УПЛ.

В остальных играх с участием их конкурентов мои симпатии будут на стороне “Миная”. Команда Любеновича буквально заставляет за себя болеть жаждой игры и борьбы.

О предпочтениях в “еврозоне” сказано выше. Полусерьезно выскажу абсолютно крамольную мысль. “Полесью” с “Рухом” объединить бы усилия для поддержки “Черноморца”. Если, конечно, они сами в состоянии справиться с резервом фаворитов. Понимаю, что у “Днепра-1” есть свои интересы, но боюсь представить его в Европе…

Фото - UA-Футбол