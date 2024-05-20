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Вакула - после победы над Колосом: Зачем играть в футбол, если нет веры?
"Минай" продолжает бороться за место в УПЛ
Фото: ФК Минай
Полузащитник "Миная" Владислав Вакула поделился эмоциями после волевой победы над "Колосом" (3:2) в 29-м туре УПЛ.
"В домашних стенах нам почти всегда удавалось получать положительный результат в весенней части чемпионата. Счастлив, что это удалось сделать и в игре 29-го тура. Будем бороться до последнего с максимальной концентрацией.
Думаю, что когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию и стремится победить еще больше. Практика показывает, что мы лучше играем именно в роли догоняющих. У нас всегда есть вера в собственные силы. И поэтому второй раз подряд мы победили со счетом 3:2.
В следующем туре в Кривом Роге для нас будет финал. Будем очень ответственно готовиться. Повторюсь - концентрация нужна максимальная. А сама подготовка будет проходить не на 100, а на 200 процентов.
Зачем играть в футбол, если нет веры? Мы здесь для того, чтобы играть в УПЛ. И своей игрой доказываем это", - сказал Вакула в комментарии УПЛ ТВ.
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