Таллес: Для Руха это была важная игра, ведь мы хотим попасть в еврокубки

Полузащитник "Руха" Таллес Бренер проанализировал победу над "Черноморцем" (2:0) в матче 29-го тура УПЛ.

"Для команды это была очень важная игра, ведь мы хотим попасть в еврокубки, и каждый из нас серьезно готовился к матчу с "Черноморцем". "Рух" сыграл качественный поединок и одержал необходимую победу. Теперь команда будет готовиться к тяжелому матчу с "Динамо" - мы сконцентрированы на своей игре и хотим получить положительный результат.

Мы знали, что нам будет противостоять сильный соперник и одесситы создали несколько опасных моментов. Но "Рух" был острее в атаке, открыл счет в матче. Впоследствии команда могла удвоить преимущество, ведь создали достаточно моментов, а также не забили пенальти. В целом мы контролировали игру, "Рух" хорошо прессинговал соперника и благодаря этому нам удалось забить второй гол: сначала Евгений Пастух качественно сыграл в отборе, далее мяч оказался у Карабина, а Ярослав отдал передачу мне и я забил гол. После этого мы уверенно довели дело до логического конца.

Поддержка болельщиков очень важна для нас. Мы слышим, как зрители кричат, поддерживают "Рух" и каждого игрока нашей команды. Это мотивирует и хочется радовать людей своей игрой. Приятно также праздновать с болельщиками голы и победы, а также общаться с ними после матча - это добавляет положительных эмоций", - сказал Таллес Бренер.