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Вакулко: Мне кажется, я никогда не видел, чтобы назначали подобный 11-метровый за фол, которого не было

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" - о поражении от "Динамо"

Вакулко: Мне кажется, я никогда не видел, чтобы назначали подобный 11-метровый за фол, которого не было

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мыслями о поражении от "Динамо" (1:3) в 29-м туре УПЛ.

- Матч не имел турнирного значения для обеих команд, но получился очень боевым. Это было принципиальное противостояние для "Кривбасса"?

- Я бы так не сказал, ведь для нас важна каждая игра. Мы понимали, что матч ничего не решает. Хотели выйти, показать хороший футбол, получить удовольствие от игры и победить. Но сложилось, как сложилось, к сожалению. Многое решило начало, когда мы пропустили дважды.

Это было не очень хорошо для нас, но мы выровняли игру, создали несколько классных моментов. В целом мы неплохо выглядели. Рад за молодых ребят, которые дебютировали в УПЛ за "Кривбасс". Могу их только поздравить.

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- Почему во второй половине второго тайма соперник перехватил инициативу?

- Возможно, немножко все как говорится уже "наелись", все же конец сезона. По ходу игры "Динамо" перестраивалось, поэтому в целом было непросто.

- Согласен, что в целом результат не по игре, ведь "Кривбасс", особенно, до 70 минуты, создал больше голевых возможностей?

- Результат действительно не по игре. Здесь больше вопрос к назначению пенальти. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы назначали подобный 11-метровый за фол, которого не было. Возможно, если бы не этот эпизод, все сложилось иначе. Что ж, немного не повезло на этот раз, - сказал Вакулко.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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