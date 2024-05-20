Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виливальд: Кривбасс в матче с Динамо наиграл больше, чем на один гол
Защитник Кривбасса дебютировал в УПЛ
скриншот
Защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд прокомментировал
– Владимир, поздравляем тебя с дебютом в УПЛ. Какие мысли после игры?
– Спасибо. Каждая игра в этом чемпионате для нас важна, и на каждый тур мы выходим с максимальной самоотдачей. "Динамо" – один из лидеров УПЛ, поэтому подходили к игре серьезно. Играли только на победу, но чего-то не хватило. Моменты были, мы их не реализовали, а вот соперник свои шансы использовал.
– Ты вышел после перерыва. Были переживания?
– Действительно, во втором тайме Юрий Вернидуб дам возможность себя проявить молодым игрокам, двое дебютировали, в том числе и я. Где-то, возможно, мы не выдерживали высокого темпа, но отдавались на поле полностью. Рад дебютировать за красно-белых в УПЛ, спасибо тренеру за это доверие.
– Согласен, что результат не по игре?
– Есть такое. "Кривбасс" наиграл больше, чем на один гол. Могли забивать больше, к тому же пропустили необязательный третий мяч. Но это футбол, надо быть в игре с первой до последней минуты. Где-то выключились и допустили ошибку. Но мы продолжим двигаться только вперед.
Популярное сейчас
- Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля
- Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе
- Ман Сити – чемпион Англии, голевые действия Довбика и Цыганкова, Лунин пропустил четыре мяча, камбэки аутсайдеров в УПЛ. Главные новости за 19 мая
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО