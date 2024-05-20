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Вернидуб: Когда мы были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - третий

Вернидуб: Когда мы были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итоги текущего сезона, по результатам которого команда заняла третье место в УПЛ.

"Я рад, что "Кривбасс" – третья команда чемпионата, но если взяли такую планку, то мы не можем себе позволить упасть ниже. Нужно лучше подготовиться, усилиться и поработать летом. А мечта у нас есть. Когда мы по ходу сезона были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место. Понимал, что будет тяжело.

Еврокубки? Уже смотрел, кто может быть потенциальным соперником в квалификации... Все в жизни возможно, нужно поставить цель и идти к ней. Я верю в своих ребят", – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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