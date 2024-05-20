Вернидуб: Когда мы были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб подвел итоги текущего сезона, по результатам которого команда заняла третье место в УПЛ.

"Я рад, что "Кривбасс" – третья команда чемпионата, но если взяли такую планку, то мы не можем себе позволить упасть ниже. Нужно лучше подготовиться, усилиться и поработать летом. А мечта у нас есть. Когда мы по ходу сезона были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место. Понимал, что будет тяжело.

Еврокубки? Уже смотрел, кто может быть потенциальным соперником в квалификации... Все в жизни возможно, нужно поставить цель и идти к ней. Я верю в своих ребят", – сказал Вернидуб.