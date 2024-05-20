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Квасница: С такой дистанции я еще не забивал
Рух в 29-м туре обыграл Черноморец
Фото: ФК Рух
Форвард "Руха" Илья Квасница проанализировал
"Очень приятно забивать голы, еще и с такой дистанции - я еще не отличался, пробивая с такого дальнего расстояния. Была хорошая передача от Фредди Плюмана и мяч удачно лег на ногу. Этот гол команда забила после розыгрыша углового. Мы много внимания уделяем стандартам во время тренировочного процесса и нам удалось это повторить уже в игре.
"Черноморец" - сложный соперник, ведь они много играют один в один. Игровой стиль одесситов достаточно похож на наш и "Руху" было непросто в этом матче. В первом тайме нам удалось захватить инициативу и повести в счете, а если бы еще и реализовали пенальти, то играли бы еще увереннее. Во втором тайме после того, как забили еще раз, удачно сыграли на удержание и одержали победу.
Конечно, мы думали о матче "Полесья" с "Металлистом 1925" и ждали результата этого поединка. Для нас хорошо, что житомиряне потеряли очки. У "Руха" же впереди матч с "Динамо" и это будет боевая игра. Нам следует выложиться на полную в этом поединке, ведь он завершающий в сезоне и мы настроены получить положительный для нас результат.
Очень мотивирует поддержка с трибун - приятно, когда зрители так болеют за команду. Сразу же чувствуется нерв игры, каждый футболист хочет играть в такой атмосфере", - сказал Квасница.
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