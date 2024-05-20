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Пихаленок: Шахтер есть Шахтер, у них все игроки сильные

Премьер-лига

Днепр-1 не обыграл дубль Шахтера

Пихаленок: Шахтер есть Шахтер, у них все игроки сильные

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в матче 29-го тура УПЛ.

– Александр, считаете ли Вы этот результат положительным для "Днепра-1"?

– Мы играли против чемпионов, да, состав противника был основным лишь наполовину, но можно сказать, что результат положительный, но мы могли как проиграть, так и выиграть, поэтому матч был ничейным, по моему мнению.

– Какая самая сильная добродетель "Шахтера", против которой Вам было играть тяжелее всего?

– "Шахтер", как и обычно, очень хорошо контролирует мяч, его трудно у них отобрать. Где-то один игрок недорабатывает, они сразу находят свободное пространство и этим пользуются. Мне кажется, что мы провалили отрезок 25 минут после второй воздушной тревоги, если я не ошибаюсь, именно тогда пропустили мяч в раздевалку.

– Стал ли этот состав "Шахтера" для Вас неожиданным? Или вы наигрывали комбинации под любой состав соперника?

– Мы готовились под любой состав. Здесь без разницы, "Шахтер" есть "Шахтер", все игроки у них сильные, все высокого уровня, поэтому не было разницы, кто против нас выйдет.

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Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
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