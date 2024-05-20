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Бенфика начала переговоры по защитнику Руха, - СМИ
Богдан Слюбик может стать одноклубником Анатолия Трубина
Фото: fcrukh.com
Португальская "Бенфика" начала переговоры по защитника молодежной сборной Украины и "
Отмечается, что посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.
Рассматривается несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у «Руха», Слюбик еще на год остается в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода, который сейчас оценивается от 5 до 10 млн евро.
«Бенфика» довольна переходом Анатолия Трубина и поэтому сейчас внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.
Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Слюбик сыграл за "Рух" 28 матча в УПЛ, в которых забил 4 гола.
Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.
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