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Бенфика начала переговоры по защитнику Руха, - СМИ

Премьер-лига
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Богдан Слюбик может стать одноклубником Анатолия Трубина

Бенфика начала переговоры по защитнику Руха, - СМИ

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Португальская "Бенфика" начала переговоры по защитника молодежной сборной Украины и "Руха" Богдана Слюбика, сообщает Sport.ua.

Отмечается, что посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.

Рассматривается несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у «Руха», Слюбик еще на год остается в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода, который сейчас оценивается от 5 до 10 млн евро.

«Бенфика» довольна переходом Анатолия Трубина и поэтому сейчас внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Слюбик сыграл за "Рух" 28 матча в УПЛ, в которых забил 4 гола.

Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Бенфика (Лиссабон) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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