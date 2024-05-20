Бущан: Нынешний сезон для Динамо - американские горки

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан прокомментировал победу над "Кривбассом" (3:1) в матче 29-го тура УПЛ, который стал для него юбилейным, 150-м в футболке киевской команды.

– Победа - это приятно, но я все же расстроен, потому что в предыдущей игре нам не удалось дожать соперника и отыграть отставание, чтобы мы до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому сегодня была игра, в которой результат был не так важен, и мы могли экспериментировать на будущее. В целом была хорошая, открытая игра в исполнении обеих команд.

Приятно было получить поздравления с юбилейным матчем, приятно играть за такой большой клуб, как "Динамо" Киев, но, к сожалению, пока я сыграл только 150. Хочется больше, и мог бы сыграть больше, но имеем, что имеем.

– Как Вы оцените этот сезон для "Динамо"?

– Американские горки. Концовку осенней части и период после зимних сборов мы немного выровняли, но весной тоже были матчи, в которых мы подарили очки соперникам, и это не дало нам возможности бороться до последнего тура за чемпионство.