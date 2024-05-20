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Бущан: Нынешний сезон для Динамо - американские горки
Голкипер Динамо подвел итоги сезона
Фото: ФК Динамо
Голкипер "
– Победа - это приятно, но я все же расстроен, потому что в предыдущей игре нам не удалось дожать соперника и отыграть отставание, чтобы мы до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому сегодня была игра, в которой результат был не так важен, и мы могли экспериментировать на будущее. В целом была хорошая, открытая игра в исполнении обеих команд.
Приятно было получить поздравления с юбилейным матчем, приятно играть за такой большой клуб, как "Динамо" Киев, но, к сожалению, пока я сыграл только 150. Хочется больше, и мог бы сыграть больше, но имеем, что имеем.
– Как Вы оцените этот сезон для "Динамо"?
– Американские горки. Концовку осенней части и период после зимних сборов мы немного выровняли, но весной тоже были матчи, в которых мы подарили очки соперникам, и это не дало нам возможности бороться до последнего тура за чемпионство.
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