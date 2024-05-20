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Любенович: Бог должен был вознаградить Вакулу за те игры, которые он проводит
Поэтому хавбек забил Колосу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог матча 29-го тура УПЛ, в котором закарпатская команда вырвала домашнюю победу над "Колосом" (3:2), хотя дважды уступая в счете.
"Мы заслужили победу. За результатом стоит очень большая работа. С каждой игрой ребята двигаются только вперед, прогрессируют, показывают, на что способны. И также я благодарен нашим болельщикам, столько пришло людей нас поддержать.
Перед этой игрой я сказал Вакуле, что это его игра, что он точно сегодня забьет. Потому что Бог должен вознаградить его за те игры, которые он проводит, за те ассисты, которые он раздает. И он сегодня забил.
Признаюсь, следил за результатами соперников, у трибуны спрашивал помощников. В перерыве тоже знал. Но самое главное было, чтобы моя команда выиграла", – сказал Любенович.
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