  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Любенович: Бог должен был вознаградить Вакулу за те игры, которые он проводит
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Любенович: Бог должен был вознаградить Вакулу за те игры, которые он проводит

Премьер-лига
Обновлено

Поэтому хавбек забил Колосу

Любенович: Бог должен был вознаградить Вакулу за те игры, которые он проводит

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог матча 29-го тура УПЛ, в котором закарпатская команда вырвала домашнюю победу над "Колосом" (3:2), хотя дважды уступая в счете.

Читайте такжеУПЛ. Минай - Колос 3:2. Лимит на чудеса еще не исчерпан

"Мы заслужили победу. За результатом стоит очень большая работа. С каждой игрой ребята двигаются только вперед, прогрессируют, показывают, на что способны. И также я благодарен нашим болельщикам, столько пришло людей нас поддержать.

Перед этой игрой я сказал Вакуле, что это его игра, что он точно сегодня забьет. Потому что Бог должен вознаградить его за те игры, которые он проводит, за те ассисты, которые он раздает. И он сегодня забил.

Признаюсь, следил за результатами соперников, у трибуны спрашивал помощников. В перерыве тоже знал. Но самое главное было, чтобы моя команда выиграла", – сказал Любенович.

По теме
yellow-arrow
Бущан: Нынешний сезон для Динамо - американские горки
yellow-arrow
Вернидуб: Когда мы были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место
yellow-arrow
Пихаленок: Шахтер есть Шахтер, у них все игроки сильные
Желько Любенович Колос (Ковалевка) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости