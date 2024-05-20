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Шахтер привез свои трофеи в Донецкую область и продекламировал Сосюру. ФОТО
Трофеи Шахтера – дома
instagram.com/fcshakhtar
Пресс-служба "
"Родной край, родная страна. Трофеи "Шахтера" – дома", говорится в посте клуба.
Также "горняки" продекламировали стих Владимира Сосюры:
Донеччино моя, героїв світла мати,
твоїх заводів дим, як прапор, у очах.
Ти з піснею мене, коли гули гармати,
послала, щоб тебе прославив я в піснях.
Донеччино моя, моя ти батьківщино,
тобі любов моя і всі мої чуття!
Я до твоїх грудей приникнув, як дитина,
щоб знов набратись сил для пісні і життя.
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