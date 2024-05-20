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Шахтер привез свои трофеи в Донецкую область и продекламировал Сосюру. ФОТО

Премьер-лига

Трофеи Шахтера – дома

Шахтер привез свои трофеи в Донецкую область и продекламировал Сосюру. ФОТО

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Шахтера" сфотографировала чемпионский и кубковый трофеи у известной стелы на въезде в Донецкую область.

"Родной край, родная страна. Трофеи "Шахтера" – дома", говорится в посте клуба.

Также "горняки" продекламировали стих Владимира Сосюры:

Донеччино моя, героїв світла мати,

твоїх заводів дим, як прапор, у очах.

Ти з піснею мене, коли гули гармати,

послала, щоб тебе прославив я в піснях.

Донеччино моя, моя ти батьківщино,

тобі любов моя і всі мої чуття!

Я до твоїх грудей приникнув, як дитина,

щоб знов набратись сил для пісні і життя.

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