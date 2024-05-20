Шахтер присматривается к двум игрокам Днепра-1

" Шахтер " проявляет интерес к двум игрокам "Днепра-1".

Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, речь идет о Валентине Рубчинском и Эдуардом Сарапием.

"Рубчинский в поле зрения селекционеров "Шахтера". Так же, как и центральный защитник "Днепра-1" Сарапий. Они присматриваются к этим двум футболистам. Но пока что официальных предложений не было

Также я думаю, что "горняки" интересуются несколькими игроками "Руха". Однако этим летом "горняки" не планируют тратить большие суммы, поэтому громких трансферов ждать не стоит", - рассказал Цыганык.