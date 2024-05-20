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Шахтер присматривается к двум игрокам Днепра-1
Но пока что без предложений
Фото: пресслужба ФК Шахтар/Автор - невідомий
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Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, речь идет о Валентине Рубчинском и Эдуардом Сарапием.
"Рубчинский в поле зрения селекционеров "Шахтера". Так же, как и центральный защитник "Днепра-1" Сарапий. Они присматриваются к этим двум футболистам. Но пока что официальных предложений не было
Также я думаю, что "горняки" интересуются несколькими игроками "Руха". Однако этим летом "горняки" не планируют тратить большие суммы, поэтому громких трансферов ждать не стоит", - рассказал Цыганык.
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