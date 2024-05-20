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Вице-президент Ворсклы: 90% процентов клубов, с которыми я говорил, также недовольны судейством

Премьер-лига
Обновлено

Олег Лысак раскритиковал судейство в УПЛ и Комитет арбитров

Вице-президент Ворсклы: 90% процентов клубов, с которыми я говорил, также недовольны судейством

vorskla.com.ua

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак раскритиковал судейство в текущем сезоне УПЛ.

"Были ошибки арбитров, которые непосредственно влияли на результаты "Ворсклы". Конечно, все в наших руках и поверьте, что мы жестко и прямо говорим с игроками, с персоналом. Однако что я могу сказать игрокам, когда на 85 минуте, или на 90+15 минуте ставят пенальти. Это также влияет. Это повлияло и на финал Кубка Украины.

Мы спокойно могли закрыть этот чемпионат еще в прошлом туре при счете 2:2 даже. Впрочем, сложилось как сложилось. Это повлияло на то, в каком психологическом состоянии команда ехала на финал Кубка. Мы констатируем факты. Есть комитет арбитров. Пока я не понимаю, что происходит, как такое может быть вообще, что мы оплачиваем системы VAR, мы делаем все для того, чтобы помочь судьям работать, но происходит откровенно то, что я не хочу комментировать.

Все решения написаны. Они признают ошибки. Значит есть 2 фактора. Или это намеренно сделано, или мы не соответствуем тем должностям, которые занимаем. Я надеюсь, что будет адекватная реакция со стороны руководства УАФ, потому что я не понимаю, как так может быть. 90% процентов клубов, с которыми я говорил, также недовольны. Мы же понимаем, что весь профессиональный футбол в Украине держится исключительно на клубах. Будем ждать, наблюдать, как эта история в дальнейшем будет развиваться.

Это все влияет. Как можно объективно оценить команду, футболистов, тренерский штаб в таких условиях. Я констатирую факты, которые сам же комитет арбитров описывает", - рассказал Лысак.

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Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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