Феномен Моури, атака Миная и оборона Руха. Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Команды УПЛ приближаются к финишу. В минувший уик-энд украинские клубы успешно провели предпоследний тур чемпионата сезона 2023/24.

Все поединки, кроме одного, состоялись именно в воскресенье. Особым в этом контексте стало противостояние серебряного и бронзового призеров, в котором свой статус-кво доказало киевское "Динамо", при домашних трибунах обыграв криворожский "Кривбасс". Хотя при этом, этот результат уже ни на что не влиял с точки зрения положения команд в таблице.

Турнирных задач также не имел и донецкий "Шахтер", который в этом туре разошелся миром с "Днепром-1". А самое интересное происходило в плане борьбы за зону еврокубков и за сохранение прописки в элитном дивизионе. Речь уже об очередной волевой победе закарпатского "Миная" Желько Любеновича и триумфальном спасении харьковского "Металлиста 1925" Виктора Скрипника в концовке матча с житомирским "Полесьем".

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 29-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Дмитрий Ледвий ("Рух")

Львовская команда стала единственной в этом туре, которая сумела нивелировать все атакующие потуги своего оппонента и не пропустить ни одного гола. И в этом есть прямая заслуга стража ворот "Руха". В игре против одесского "Черноморца" Ледвий сделал три сейва, один из них при счете 0:0, когда игра могла направиться в совершенно другое русло. В общем, это уже 9-й "сухой" поединок 20-летнего голкипера в текущей кампании украинского первенства.

Правый защитник: Евгений Морозко ("Верес")

Фулбек ровенчан стал автором второго гола своей команды в ворота "Александрии". Да еще и какого! Кроме того, Евгений и не забывал о своих первоочередных обязанностях как защитника и надежно себя показывал в обороне. Морозко был активным и успевал играть у ворот обеих команд. К тому же игра Евгения заставляла подопечных Ротаня развивать атаки не через свою зону ответственности, то есть через противоположный фланг.

Центральный защитник: Евгений Скиба ("Минай")

Да, "лисицы" дважды пропустили от ковалевского "Колоса". Однако, в тех эпизодах непосредственной вины Скибы нет. Там была проблема всей команды, которая подпускала соперников слишком близко к воротам Кемкина. В общем, можно констатировать, что 21-летний Евгений очень прогрессирует, несмотря на свой очень малый опыт выступлений на уровне УПЛ.

Центральный защитник: Богдан Слюбик ("Рух")

Не феноменальная, но надежная игра от центрбека львовян. А что еще нужно от футболиста защитного звена? В игре против "Черноморца" Слюбик шел в борьбу, выгрызал мячи и подчищал за партнерами. Короче говоря, это было солидное выступление от Богдана.

Левый защитник: Владислав Дубинчак ("Динамо")

Владислав в этом сезоне довольно часто выдает нестабильные игровые отрезки на протяжении различных матчей. Однако, спарринг с "Кривбассом" Юрия Вернидуба не был таким. Дубинчак действовал монолитно и надежно. При этом защитник киевлян даже сумел записать на свой счет забитый мяч, по сути поставив точку в той встрече.

Центральный полузащитник: Илья Квасница ("Рух")

Еще один подопечный Виталия Пономарева в нашей символической сборной. Однозначно, гол Квасницы в ворота "моряков" Романа Григорчука является не только лучшим в туре, но и украшением всего сезона УПЛ. При ничейной игре, когда залетает такой мяч и по сути решает судьбу поединка - это является очень весомым фактором, который говорит в пользу выбора Ильи.

Центральный полузащитник: Николай Михайленко ("Александрия")

На самом деле, выбор на эту позицию был сложным и не таким очевидным. Прямым конкурентом выступал другой Николай - Шапаренко. Чего только стоит его гол в ворота "Кривбасса" после индивидуального прохода в стиле Месси. Однако, остановим свой взор именно на представителе команды Руслана Ротаня. Да, с пенальти, но все же дубль - это абсолютно нетривиальное событие для игрока такой позиции. Тем более, что эти голы Михайленко и помогли "Александрии" добыть ничью с "Вересом",

Левый полузащитник: Виталий Дахновский ("Верес")

Вингер ровенской команды отметился суперовым голом в ворота той же "Александрии". Виталий был очень активным на протяжении всех 90 минут игрового времени поединка с "горожанами" и пытался всегда обострять. У Дахновского далеко не все удавалось, но стоит отметить его нацеленность на ворота и настырность.

Правый полузащитник: Владислав Вакула ("Минай")

Вакула переживает свою вторую футбольную юность, стопроцентно. Можно утверждать, что вторым лучшим (прим. - о первом ниже) игроком в составе "Миная" в матче с "Колосом" был именно Владислав. По скорости, по технике. К тому же 25-летний хавбек постоянно предлагал себя и открылся между линиями. Очень часто, когда был с мячом, Вакула пытался идти в дриблинг и обыграть соперника "1 в 1". И при этом это не было бесполезным, а наоборот давало плоды. Владислав мог и забивать быстрее, чем в итоге забил. Но показательно, что в конце матча трибуны скандировали его фамилию.

Форвард: Ари Моура ("Металлист 1925")

То, что харьковчане до последнего тура будут продолжать борьбу за выживание - это прямая заслуга бразильского легионера. Два гола за две минуты от Моуры в самой концовке встречи с "Полесьем" перевернули все с ног на голову и подарили команде Виктора Скрипника такую жизненно необходимую ничью.

Форвард: Тимур Кораблин ("Минай")

Без сомнения, по впечатлениям от игры Тимур - MVP матча против житомирских "волков". Очень показательным в этом разрезе стал его гол: сам отобрал в центре поля, приблизился к воротам, сам пробил и забил классным ударом. То есть, суть не только в завершении, но и в том, что перед голом проделал объем черновой работы.

Главный тренер: Желько Любенович ("Минай")

Опять нужно хвалить и отмечать именно сербского специалиста. Его тренерская работа сохраняет закарпатцев в большой игре до последнего. В прошлом туре Желько Любенович был признан лучшим тренером по версии УПЛ, в этом также имеет все шансы на это звание.

Запасные: Павел Исенко ("Ворскла"), Олег Мозиль ("Металлист 1925"), Хайдин Салиху (ЛНЗ), Денис Попов ("Динамо"), Александр Чернов ("Оболонь"), Антон Глущенко ("Ворскла"), Эмиль Мустафаев ("Полесье"), Валерий Кучеров ("Верес"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Марлон ("Шахтер"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс"), Артур Ременяк ("Минай"), Хуан Беззера ("Александрия"), Александр Филлипов ("Днепр-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Руслан Степанюк ("Ворскла").