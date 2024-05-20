  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо ведет переговоры с колумбийцем из Австралии, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо ведет переговоры с колумбийцем из Австралии, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Разговоры по Анхелю Торресу в Динамо ведутся давно

Динамо ведет переговоры с колумбийцем из Австралии, - источник

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что "Динамо" ведер переговоры по подписанию колумбийского вингеру Анхелю Торресу, который играет за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс".

"Он хочет пербраться в Европу, им интересуются определенные клубы, среди которых есть "Динамо". Но сейчас пока ведутся переговоры", - сказал Цыганык.

Отметим, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 37 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Вячеслав Суркис: В команде все равны. Нет какой-то звезды, "сын Суркиса"
yellow-arrow
Феномен Моури, атака Миная и оборона Руха. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
yellow-arrow
Вице-президент Ворсклы: 90% процентов клубов, с которыми я говорил, также недовольны судейством
Динамо (Киев) Игорь Цыганык Анхель Торрес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости