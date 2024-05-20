Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо ведет переговоры с колумбийцем из Австралии, - источник
Разговоры по Анхелю Торресу в Динамо ведутся давно
фото из свободных источников
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что "
"Он хочет пербраться в Европу, им интересуются определенные клубы, среди которых есть "Динамо". Но сейчас пока ведутся переговоры", - сказал Цыганык.
Отметим, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.
В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 37 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Холифилд: Усик и Фьюри показали то, чего я ещё не видел
- Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- "Вот почему наш спорт продолжает стрелять себе в ногу". Беллью высказался о лишении Усика титула IBF
- Максимов: 70% игроков Днепра-1 уже договорились с другими командами
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО