Динамо ведет переговоры с колумбийцем из Австралии, - источник

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что " Динамо " ведер переговоры по подписанию колумбийского вингеру Анхелю Торресу, который играет за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс".

"Он хочет пербраться в Европу, им интересуются определенные клубы, среди которых есть "Динамо". Но сейчас пока ведутся переговоры", - сказал Цыганык.

Отметим, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 37 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативные передачи.