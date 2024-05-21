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Вячеслав Суркис: В команде все равны. Нет какой-то звезды, "сын Суркиса"
Сын Григория Суркиса играет за Динамо U-19
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Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис (сын Григория Суркиса) рассказал о своем статусе в команде.
– Говорят, ты стараешься не выделяться в коллективе. Довольно трудно быть как все, имея возможности, которые твоя семья обеспечивает.
– Все нормально. С ребятами я знаком несколько лет, с некоторыми играю с 7-8 лет. В команде все равны. Нет какой-то звезды, "сын Суркиса" – все мы равны. Нет какого-то особенного отношения ко мне.
– У тебя есть автомобиль?
- У меня нет автомобиля – прав нет. Летом буду получать.
– Как на тренировки ездишь?
– Я на базе живу с ребятами. Не часто из базы уезжаю.
– Персональные охранники у тебя были?
– Да, персональные охранники были. Я договаривался, они никогда за мной не ходили, чтобы я не отличался от других ребят. В 12-13 лет меня это напрягало, но все привыкли.
– Сейчас такого уже нет?
– Нет, сейчас такого уже нет.
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