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Милько: Это заслуга Миная, что мы сели чуть ниже

Премьер-лига

Хавбек "Колоса" - о поражении от закарпатского клуба

Милько: Это заслуга Миная, что мы сели чуть ниже

Фото: із відкритих джерел

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Полузащитник "Колоса" Вадим Милько прокомментировал поражение от "Миная" (2:3) в 29-м туре УПЛ.

"Поражение есть поражение. Однако надо делать выводы и двигаться дальше. Никто не отдавал инициативу. Это заслуга "Миная", что мы сели чуть ниже.

Мы смотрели игры закарпатцев. Много камбэков "Минай" сделал в этом чемпионате. Это очень веселая команда, играющая, скоростная. Мы готовились серьезно, но поражение.

"Минай" победил, потому что им, вероятно победа была необходима. Нам также, потому что мы в таком положении. Впрочем "Минай" заслужил эту победу, с чем и поздравляю их", - сказал Милько.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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