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Кожушко: Кривбассу может выпасть и Аякс, и Челси - будет приятно посоревноваться
Форварда криворожского высказался о выходе в еврокубки
Фото: fckryvbas.com
Форвард "Кривбасса" Олег Кожушко поделился ожиданиями от еврокубков.
- "Кривбасс" уже рассматривает варианты домашней арены на еврокубки. Есть в Германии любимый город или футбольный клуб?
- Честно говоря, не имею. Просто хорошая страна, футбольная страна прежде всего.
- Для вас лично это будет дебют в еврокубках. Против кого мечтаете сыграть? Там вам уже готовят в Лиге Европы настоящих монстров ...
- Я об этом еще не думал, ведь пока продолжается чемпионат - все мысли связаны с последними матчами. Слышал, что нам при определенных раскладах может выпасть и "Аякс", и "Челси" даже. В любом случае, на кого бы не попали - это будет хорошая и сильная команда. Будет приятно посоревноваться.
- Дебютировать на международной арене вы могли еще с "Колосом". Не обиделись, что клуб попрощался с вами перед стартом в ЛЕ?
- Конечно, было неприятно, когда меня убрали. Но в целом никакой обиды или гнева на клуб нет. Прошло пять лет. Все хорошо, - рассказал Кожушко.
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