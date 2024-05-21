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Михайленко: Я уже штатный пенальтист Александрии
Хавбек "горожан" реализовал два 11-метровых удара в матче с "Вересом"
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Николай Михайленко поделился мыслями после ничьей с "Вересом" (2:2) в рамках 29-го тура УПЛ.
"Мы играли против очень хорошей боевой команды. У них дома безумная поддержка. Давление от болельщиков очень влияет на игру соперников "Вереса" и на их игру.
Относительно моих пенальти, можно считать, что я уже штатный пенальтист в команде. Надо брать ответственность, потому что как показывает практика, пенальти тоже надо забить. Хорошо, что я справился в обоих моментах. Хорошо, что команда позволила мне это сделать", - сказал Николай Михайленко.
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