Михайленко: Я уже штатный пенальтист Александрии

Полузащитник "Александрии" Николай Михайленко поделился мыслями после ничьей с "Вересом" (2:2) в рамках 29-го тура УПЛ.

"Мы играли против очень хорошей боевой команды. У них дома безумная поддержка. Давление от болельщиков очень влияет на игру соперников "Вереса" и на их игру.

Относительно моих пенальти, можно считать, что я уже штатный пенальтист в команде. Надо брать ответственность, потому что как показывает практика, пенальти тоже надо забить. Хорошо, что я справился в обоих моментах. Хорошо, что команда позволила мне это сделать", - сказал Николай Михайленко.