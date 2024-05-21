  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно место проведения матча Заря - Колос
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно место проведения матча Заря - Колос

Премьер-лига

Игра состоится 25 мая

Стало известно место проведения матча Заря - Колос

Фото: ФК Колос

Новина українською

В субботу, 25 мая состоится матч 30-го тура "Заря" - "Колос".

По договоренности между клубами поединок пройдет в Ковалевке, сообщает пресс-служба ковалевской команды. Стартовый свисток арбитра запланирован на 15:30.

Отметим, что "Заря" проводила свои домашние матчи в пригороде Киева на стадионе "Левый берег". Однако на этой арене своих соперников также принимает "Металлист 1925", а заключительные игры тура, как известно, начнутся в одно и то же время.

Напомним, "Заря" занимает 9-е место в таблице УПЛ, набрав 32 пункта. "Колос" идет на 12-й строчке, имея в своем активе 29 баллов.

По теме
yellow-arrow
Михайленко: Я уже штатный пенальтист Александрии
yellow-arrow
Кожушко: Кривбассу может выпасть и Аякс, и Челси - будет приятно посоревноваться
yellow-arrow
Милько: Это заслуга Миная, что мы сели чуть ниже
Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости