Стало известно место проведения матча Заря - Колос

В субботу, 25 мая состоится матч 30-го тура "Заря" - "Колос".

По договоренности между клубами поединок пройдет в Ковалевке, сообщает пресс-служба ковалевской команды. Стартовый свисток арбитра запланирован на 15:30.

Отметим, что "Заря" проводила свои домашние матчи в пригороде Киева на стадионе "Левый берег". Однако на этой арене своих соперников также принимает "Металлист 1925", а заключительные игры тура, как известно, начнутся в одно и то же время.

Напомним, "Заря" занимает 9-е место в таблице УПЛ, набрав 32 пункта. "Колос" идет на 12-й строчке, имея в своем активе 29 баллов.