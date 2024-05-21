Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно место проведения матча Заря - Колос
Игра состоится 25 мая
Фото: ФК Колос
В субботу, 25 мая состоится матч 30-го тура "Заря" - "Колос".
По договоренности между клубами поединок пройдет в Ковалевке, сообщает пресс-служба ковалевской команды. Стартовый свисток арбитра запланирован на 15:30.
Отметим, что "Заря" проводила свои домашние матчи в пригороде Киева на стадионе "Левый берег". Однако на этой арене своих соперников также принимает "Металлист 1925", а заключительные игры тура, как известно, начнутся в одно и то же время.
Напомним, "Заря" занимает 9-е место в таблице УПЛ, набрав 32 пункта. "Колос" идет на 12-й строчке, имея в своем активе 29 баллов.
Популярное сейчас
- Женская сборная Литвы получила от УЕФА два техпоражения за отказ играть с Беларусью
- Цыганык: Суточные чиновника УАФ за границей составляет 235 евро
- Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Фьюри о незаслуженной победе Усика
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО