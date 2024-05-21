Игрок Ворсклы: Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский поделился эмоциями после победы над "Оболонью" (3:1) в 29-м туре УПЛ.

"Очень важная победа для нас. Мы очень давно ее хотели. У нас была неудачная серия. К счастью, нам все удалось.

Я считаю, что нам 2 тревоги, как бы это ни звучало, помогли. Мы поговорили с тренерским штабом. Обсудили, что делаем не так, наш настрой на игру. Нам слегка напичкали и все пошло, как планировали.

Нам сказали больше играть фланговыми подачами, не затягивать, мы это и сделали. Забили так и первый, и второй голы", - сказал Крупский в комментарии УПЛ ТВ.