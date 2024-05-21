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Игрок Ворсклы: Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли
Полтавский клуб обыграл "Оболонь" со счетом 3:1
Фото: Instagram
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский поделился эмоциями после победы над "Оболонью" (3:1) в 29-м туре УПЛ.
"Очень важная победа для нас. Мы очень давно ее хотели. У нас была неудачная серия. К счастью, нам все удалось.
Я считаю, что нам 2 тревоги, как бы это ни звучало, помогли. Мы поговорили с тренерским штабом. Обсудили, что делаем не так, наш настрой на игру. Нам слегка напичкали и все пошло, как планировали.
Нам сказали больше играть фланговыми подачами, не затягивать, мы это и сделали. Забили так и первый, и второй голы", - сказал Крупский в комментарии УПЛ ТВ.
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