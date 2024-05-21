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Карась: Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы
"Оболонь" уступила "Ворскле"
Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Даниил Карась прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:3) в 29-м туре УПЛ.
"Очень много эмоций отдали матчу. Очень расстроены, что проиграли, потому что нам нужна была только победа. Забываем за этот результат и готовимся дальше к следующей игре. Она очень важна для нас.
Погодные условия повлияли и на нас, и на "Ворсклу". Нам нужна победа, и мы к этому шли. Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы. Будем разбираться, будем смотреть, и станет понятно, что произошло". - сказал Карась.
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