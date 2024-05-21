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Карась: Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы

Премьер-лига

"Оболонь" уступила "Ворскле"

Карась: Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Даниил Карась прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:3) в 29-м туре УПЛ.

"Очень много эмоций отдали матчу. Очень расстроены, что проиграли, потому что нам нужна была только победа. Забываем за этот результат и готовимся дальше к следующей игре. Она очень важна для нас.

Погодные условия повлияли и на нас, и на "Ворсклу". Нам нужна победа, и мы к этому шли. Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы. Будем разбираться, будем смотреть, и станет понятно, что произошло". - сказал Карась.

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Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Даниил Карась
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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