Хавбек Полесья Назаренко: На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко высказался после ничьей с "Металлистом 1925" (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

"Зрителям футбол понравился. Для нас же, как для команды, которая на 90 минуте вела в счете 3:1 - это поражение. Мы не забили много моментов. Не забиваешь ты, забивают тебе.

Установка была играть агрессивно на половине поля соперника, перехватывать мячи там, заканчивать атаки ударами. Все было хорошо, но в конце что-то пошло не так.

На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли. Однако в конце потеряли концентрацию и раньше времени расслабились", - сказал Назаренко.