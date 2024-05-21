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Хавбек Полесья Назаренко: На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли
"Полесье" на выезде упустило победу над "Металлистом 1925"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко высказался после ничьей с "Металлистом 1925" (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.
"Зрителям футбол понравился. Для нас же, как для команды, которая на 90 минуте вела в счете 3:1 - это поражение. Мы не забили много моментов. Не забиваешь ты, забивают тебе.
Установка была играть агрессивно на половине поля соперника, перехватывать мячи там, заканчивать атаки ударами. Все было хорошо, но в конце что-то пошло не так.
На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли. Однако в конце потеряли концентрацию и раньше времени расслабились", - сказал Назаренко.
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