  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Полесья Назаренко: На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Полесья Назаренко: На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли

Премьер-лига

"Полесье" на выезде упустило победу над "Металлистом 1925"

Хавбек Полесья Назаренко: На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко высказался после ничьей с "Металлистом 1925" (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

"Зрителям футбол понравился. Для нас же, как для команды, которая на 90 минуте вела в счете 3:1 - это поражение. Мы не забили много моментов. Не забиваешь ты, забивают тебе.

Читайте такжеФеномен Моури, атака Миная и оборона Руха. Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Установка была играть агрессивно на половине поля соперника, перехватывать мячи там, заканчивать атаки ударами. Все было хорошо, но в конце что-то пошло не так.

На поле казалось, что наша игра, что мы ее закрыли. Однако в конце потеряли концентрацию и раньше времени расслабились", - сказал Назаренко.

По теме
yellow-arrow
Павлюк: Невероятное ощущение победы после серии неудач
yellow-arrow
Карась: Нам не повезло, потому что мы были расконцентрированы
yellow-arrow
Игрок Ворсклы: Две тревоги, как бы это ни звучало, нам помогли
Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) Александр Назаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости