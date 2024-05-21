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Павлюк: Невероятное ощущение победы после серии неудач

Премьер-лига

"Ворскла" сумела прервать серию поражений

Павлюк: Невероятное ощущение победы после серии неудач

Фото: Instagram

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Защитник "Ворсклы" Евгений Павлюк поделился впечатлениями от победы команды над "Оболонью" (3:1) в рамках 29-го тура УПЛ.

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"Невероятное ощущение победы после серии неудач. Когда ты каждый матч выходил с мотивацией победить, этого не удавалось, и вот получилось - это супер.

Мы сражались друг за друга, пытались помочь друг другу. За счет этого победили.

Накануне матча был разговор с тренерским штабом. Они все силы вкладывали в нас, чтобы мы побеждали. Однако не удавалось. Впрочем тренер сказал, что мы должны выйти, как одна семья. Биться на своем поле ради своих болельщиков", - сказал Павлюк в комментарии УПЛ ТВ.

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Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Евгений Павлюк
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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