Так определил жребий. На матче Металлист 1925 - Верес не будет VAR – СМИ

В решающем матче сезона не будет машины VAR, сообщает ТаТоТаке.

Базовый день для финального тура сезона - 25 мая. "ЛНЗ" и "Ворскла" сыграют накануне, в пятницу. Затем, в 15:30 сыграют "Заря" с "Колосом", а также шесть пар команд, в матчах которых что-то решается.

VAR-машин - всего 5. С помощью жребия было определено, что без видео-ассистента арбитра пройдет лобовой матч за вылет "Металлист 1925" - "Верес".

Харьковчане занимают последнее место, ровенчане - предпоследнее.