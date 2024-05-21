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Так определил жребий. На матче Металлист 1925 - Верес не будет VAR – СМИ
Решающий матч сезона будет без машины VAR
Олександр Приходько
В решающем матче сезона не будет машины VAR, сообщает ТаТоТаке.
Базовый день для финального тура сезона - 25 мая. "ЛНЗ" и "Ворскла" сыграют накануне, в пятницу. Затем, в 15:30 сыграют "Заря" с "Колосом", а также шесть пар команд, в матчах которых что-то решается.
VAR-машин - всего 5. С помощью жребия было определено, что без видео-ассистента арбитра пройдет лобовой матч за вылет "Металлист 1925" - "Верес".
Харьковчане занимают последнее место, ровенчане - предпоследнее.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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ulrich (Одесса)
21.05.2024 в 13:17
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